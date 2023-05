Am Montag sind drei weitere Personen - mutmaßliche "Reichsbürger" - festgenommen worden, die einen Umsturz geplant haben sollen. Zwei davon kommen aus Baden-Württemberg.

Die Bundesanwaltschaft hat am Montag nach Informationen des SWR und des ARD Hauptstadtstudios drei weitere Personen festnehmen lassen. Sie sollen der "Reichsbürger"-Szene angehören und einen Umsturz geplant haben. Einer Frau und zwei Männern wird demnach vorgeworfen, zu der Gruppe um Prinz Reuß zu gehören, gegen die der Generalbundesanwalt Anfang Dezember 2022 vorgegangen ist und die er für eine terroristische Vereinigung hält.

Nach SWR-Informationen nahmen die Ermittlerinnen und Ermittler im Bodenseekreis Johanna F.-J. und im Kreis Freudenstadt Steffen W. fest. Hans-Joachim H. wurde in Harburg in Niedersachsen festgenommen. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft wollte sich am Abend auf Anfrage nicht im Detail äußern. Für Dienstag kündigte er allerdings eine Presseerklärung an.

"Reichsbürger": 25 Haftbefehle ausgesprochen

Bislang sind im Ermittlungsverfahren gegen die mutmaßliche Gruppe um Prinz Reuß 25 Haftbefehle ausgesprochen worden, von denen derzeit noch 23 in Vollzug sind. Die heutigen Festnahmen sind dabei nicht mitgezählt. Ein weiterer Beschuldigter des Verfahrens sitzt in Untersuchungshaft, weil er bei seiner Festnahme auf Polizeibeamte geschossen haben soll. Weit mehr als dreißig Personen sind ebenfalls Beschuldigte in diesem Verfahren, befinden sich aber auf freiem Fuß.

Laut den Ermittlungen soll die Gruppe die Beseitigung der Demokratie und die Wiedererrichtung des Deutschen Reiches von 1871 geplant haben. Zu den Beschuldigten gehören neben Prinz Reuß auch eine Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete, aktive Bundeswehrsoldaten und Polizisten, eine Ärztin und eine "Seherin". Die Gruppierung wird der sogenannten Reichsbürgerszene zugeordnet.