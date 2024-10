Große Anteilnahme nach schwerem Unfall in Esslingen

Am Dienstagnachmittag wurden in Esslingen eine 39-jährige Frau und ihre beiden Söhne von einem Autofahrer angefahren. Sie starben noch am Unfallort. Der 54-jährige Autofahrer kam mit seinem SUV ins Schleudern, schoss auf den Gehweg und erfasste dort die Familie. Ein Gutachten soll die genauen Umstände des Unfalls klären. Am Tag nach dem Unglück kommen viele Menschen zur Unfallstelle, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Viele fordern ein Tempolimit und kritisieren, dass auf der Straße viel zu schnell gefahren werde.