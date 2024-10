per Mail teilen

Nachdem am Dienstag eine Mutter und ihre beiden Söhne in Esslingen von einem SUV angefahren und getötet worden sind, wird auch über die Gefahren dieser Fahrzeuge diskutiert. Unfallforscher Siegfried Brockmann von der Björn Steiger Stiftung ordnet den Unfall ein. Entscheidend für die Unfallschwere sei vor allen Dingen die Geschwindigkeit, so der Experte.