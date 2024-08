per Mail teilen

Für die radikal-islamischen Taliban gilt Rahmatullah Hussainy als "Verräter" allein deshalb, weil er für eine deutsche Organisation gearbeitet hat. Als heute vor genau drei Jahren die Taliban in Afghanistan die Macht übernahmen, war schnell klar, dass er das Land verlassen musste. "Sie kamen in mein Büro und haben mich beschimpft, sie haben mich einen Ungläubigen genannt", erzählt er. Hussainy floh. Jetzt wohnt der mittlerweile 41-Jährige mit seiner Familie in Freiburg. Seit 2021 hat Baden-Württemberg nicht nur Hussainy, sondern rund 4.600 Afghaninnen und Afghanen aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen aufgenommen.