Bis zu 25 Minuten pro Stunde sind die Bahnschranken bei Bruchsal zu. Der Grund: Die Züge, die sonst auf der Schnellbahnstrecke Stuttgart-Mannheim fahren, werden über Bruchsal umgeleitet.

Wenn statt 125 Zügen plötzlich 190 Züge durch Gondelsheim fahren, dann merken das vor allem die Autofahrer. Jede Stunde sind die Schranken der Bahnübergänge in dem Dorf im Kreis Karlsruhe bis zu 25 Minuten lang geschlossen. Und die Pendler warten. Und das, weil der Freudensteintunnel in Knittlingen (Enzkreis) Risse hat. Um den Tunnel zu reparieren, ist die Zugstrecke zwischen Stuttgart und Mannheim seit dem 17. April für insgesamt sieben Wochen gesperrt und die Züge werden über Bruchsal umgeleitet.

Wartezeit in Gondelsheim für Autofahrer unberechenbar

Die Folge: Stau an den Bahnübergängen. 500 Meter in die eine und 500 Meter in die andere Richtung. "Die Autos stehen hier bis zum Metzger und gegenüber bis in den nächsten Ort," erzählt ein Autofahrer an der Bahnschranke in Gondelsheim.

Hier wird schon lange ausgiebig gewartet, nicht erst seit den Bauarbeiten der Bahn. Geändert habe sich seit dem 17. April vor allem, dass man sich auf die Schließpläne der Bahnübergänge nicht mehr verlassen könne, bemängelt eine andere Autofahrerin.

Man muss immer 20 bis 30 Minuten mehr einplanen. Egal, wo man hin muss: ob zum Arzt oder ob man verabredet ist.

Pendler müssen in Gondelsheim geduldig sein. Am geschlossenen Bahnübergang gibt es Stau. SWR Wolfgang Hörter

Bahnschranke in Heidelsheim hält Rettungskräfte auf

An diesem Ferien-Mittwoch sind die Wartezeiten nicht ganz so lang. Aber in Situationen, in denen es auf jede Minute ankommen kann, können Bahnschranken ein entscheidendes Hindernis sein. Gerade im Bruchsaler Stadtteil Heidelsheim hat die Feuerwehr oft Schwierigkeiten, die Hilfsfrist einzuhalten.

Der Ort ist durch die Gleise quasi zweigeteilt. Wenn die Einsatzfahrzeuge zu einem Einsatz auf der anderen Seite ausrücken und die Schranke geschlossen ist, dann kann das dauern. Dieses Problem hat sich mit den Bauarbeiten zwischen Stuttgart und Mannheim noch verschärft.

Wir müssen innerhalb von zehn Minuten dort sein, und wenn wir schon allein 10 bis 15 Minuten vor dem Bahnübergang stehen, dann erreichen wir das ja nicht.

Heidelsheim reaktiviert extra kleines Feuerwehrauto

Damit die Feuerwehr trotzdem rechtzeitig an Einsatzorten jenseits der Bahnstrecke eintrifft, nutzt sie die Altenbergbrücke in Bruchsal-Heidelsheim. Über sie kommt man ebenfalls über die Gleise. Allerdings dürfen Fahrzeuge diese Brücke nur überqueren, wenn sie weniger als 7,5 Tonnen wiegen. Die meisten Feuerwehrautos sind schwerer als das.

Die Lösung: Die Freiwillige Feuerwehr Heidelsheim hat ein kleines Fahrzeug der Jugendfeuerwehr wieder einsatzfähig gemacht. Es wiegt wenig genug, um über die Brücke zum Einsatz zu fahren, während die Kollegen vielleicht noch an der Schranke warten.

Um die Gleise im Notfall zu überqueren, hat die Feuerwehr in Heidelsheim ein kleines Fahrzeug wieder ausgestattet. SWR Wolfgang Hörter

Sechs Wochen dauern die Bauarbeiten an der Schnellbahnstrecke der Bahn bei Knittlingen noch, wenn alles nach Plan läuft. Dann sind die Wartezeiten an den Bahnschranken in Gondelsheim oder in Heidelsheim wieder wenigstens ein bisschen kürzer.