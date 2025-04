Die Schwarzwälder Kirschtorte gehört in Chile längst zur nationalen Identität. Den Schwarzwald, nach dem die Torte benannt ist, kennt dort aber kaum jemand.

Sahne, Kirschwasser, Sauerkirschen und jede Menge Schokolade. Aus diesen Zutaten werden Schwarzwälder Kirschtorten gebacken - auch im südamerikanischen Chile. Obwohl das Land etwa 11.000 Kilometer vom Feldberg entfernt liegt, kennt dort jeder die Torte. Ihr Geschmack ist aber etwas anders als in Südbaden.

Mucho chocolate: Konditormeister Cristián Molina bereitet die Torta Selva Negra vor. SWR

Ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte essen während man auf die Anden schaut: Das ist kein ungewohntes Bild in der Konditorei "Pasteleria California" in Santiago, der Hauptstadt von Chile. Die Torte werde jeden Tag aufs Neue frisch zubereitet, weil die Nachfrage so groß sei, sagt Geschäftsführer Ricardo Saez.

Ein Stück "Torta Selva Negra" kostet umgerechnet ungefähr vier Euro und scheint bei den Gästen gut anzukommen: "Ich liebe sie, meine Familie bestellt sie zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern", sagte einer. "Weil sie Schokolade hat und ich süchtig danach bin", meinte ein anderer.

"Weißwälder Kirschtorte" - die Chilenen haben die Torte weiterentwickelt

Die Schwarzwälder Kirschtorte ist in Chile überall: als Riegel im Snack-Automaten, in vielen Cafés oder als Eissorte. Wahlweise gibt es sie mit Erdbeer-, Himbeermarmelade, Karamellaufstrich oder für Diabetiker ohne Zucker. Es gibt sie sogar als vegane Variante im Supermarkt. Die Chilenen sind vermutlich auch die Erfinder der "Selva Blanca", der "Weißwälder Kirschtorte", mit ihrer weißen Schokolade.

Totra Selva Negra mit Zimtstangen - Rezept aus Chile:

Brachten deutsche Einwanderer die Kirschtorte nach Chile?

Wann die Schwarzwälder Kirschtorte nach Chile gekommen ist, weiß niemand so genau. Auf jeden Fall muss es lange her sein. Eine pensionierte Café-Besucherin erinnert sich: "Als ich klein war, durfte man sich als Kind zum Geburtstag zwei Kuchensorten wünschen: Ananastorte oder Schwarzwälder Kirschtorte." Viele der größeren Konditoreien in Santiago führen die Torte schon seit mehreren Jahrzehnten.

Schwarzwälder Kirschtorte in einem Café im Stadteil Ñuñoa. SWR

Deutscher Auswanderer backt seit Jahrzehnten Schwarzwälder Kirschtorte

Wahrscheinlich haben deutsche Einwanderer die Torte mit nach Chile gebracht. Menschen wie Gerhard (in Chile: Gerardo) Kalbhenn. Er ist 1961 im Alter von 29 Jahren nach Chile ausgewandert. Seine Konditorei "Pasteleria Mozart" ist eine der traditionsreichsten in der Stadt. Die Schwarzwälder Kirschtorte ist seine meistverkaufte Torte.

Warum die Schwarzwälder Kirschtorte in Chile so durchgestartet ist? Wegen der vielen Schokolade, vermutet Gerado Kalbhenn. Und weil sie so süß ist. "In Deutschland heißt es, umso weniger Zucker, desto besser - hier ist es andersrum", sagt Kalbhenn. Am Anfang sei es eine Herausforderung gewesen, überhaupt an Sauerkirschen zu kommen - mittlerweile gebe es aber im Süden von Chile große Anbaugebiete.

Eine der vielen Varianten - der Schwarzwälder Kirsch-Donut:

Schwarzwälder Kirschtorte heißt auf Spanisch "Schwarzer Dschungel"

Wer in Chile von der "Selva Negra" spricht, meint übrigens in der Regel die Torte. Nur wenige kennen den Schwarzwald als Region. Dazu kommt, dass "Selva Negra" auf Spanisch kurioserweise wörtlich übersetzt "Schwarzer Dschungel" heißt.

Eine kurze Umfrage in den Cafés von Santiago über den Ursprung des Namens fördert die wildesten Theorien: Die Torte sei wahrscheinlich aus Afrika, meinen zwei Frauen. Das Weiß stehe wohl für die Wolle der Schafe, die dort grasen, glaubt eine andere. Und für einen Mann symbolisieren Schokolade und Sahne den Gegensatz zwischen Himmel und Erde. Einige dachten auch, dass der Schwarzwald in Afrika liege.

Die Schwarzwälder Kirschtorte ist eine der beliebtesten Torten in der "Pastelería Mozart". SWR

Ein kleiner kulinarischer Ausflug in die Cafés der Innenstadt von Santiago zeigt: Die meisten der klassisch zubereiteten Kuchenstücke sind ein bisschen fruchtiger und vor allem süßer. Aber geschmacklich steht die Schwarzwälder Kirschtorte in Südamerika der in Südbaden in nichts nach.