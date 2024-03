Der Super-Bowl, das Finale um die amerikanische Football-Meisterschaft ist weltweit eines der größten Sportereignisse. Das letzt Endspiel Mitte Februar zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers verfolgten rund 900 Millionen Zuschauer an den TV-Geräten. Kein Wunder das sich auch in Deutschland American Football immer größerer Beliebtheit erfreut und nicht wenige von einer Karriere als Profi träumen. Dem Reutlinger Marcel Dabo ist das gelungen. Aufgewachsen am Rande der schwäbischen Alb hat er den Sprung über den großen Teich geschafft und spielt in der NFL.