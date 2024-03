Fast auf den Tag genau vor 15 Jahren hat die EU-Kommission das Ende der Glühbirne eingeläutet. Die Aufregung damals war groß. Auch bei Museen, etwa in Weil am Rhein oder in Basel.

Wie setzt man Kunst ins rechte Licht? Mit der Frage musste sich auch Jean-Marc Gaillard vom Tinguely Museum in Basel beschäftigen. 2009 war der Restaurator noch in großer Sorge, denn Tinguely hatte in vielen seiner Installationen Glühbirnen eingesetzt. Als klar war, dass es diese auch in der Schweiz nicht mehr geben soll, hatte er kurzerhand 30.000 der alten Birnen besorgt.