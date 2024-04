per Mail teilen

Bühne frei für den Bäckernachwuchs. Deutsche und französische Azubis proben gemeinsam ein Theaterstück in Karlsruhe.

Theater verbindet. Auch über Grenzen und Sprachen hinweg. Deshalb fördert die Europäische Union ein Theater-Projekt an dem Auszubildende aus Baden-Württemberg und dem Elsass Bühnen-Stücke gemeinsam entwickeln. In dieser Woche haben sich Bäcker-Azubis in Karlsruhe getroffen.