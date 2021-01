Dienstag, 26. Januar 2021

Das war der Dienstag in Baden-Württemberg

Ärger um Impfstoff: Mangel an Spritzen und Geschick

21:12 Uhr

0,3 Milliliter - so wenig Biontech-Impfstoff ist bei den Impfungen in einer Spritze. Doch nur wer die Menge exakt trifft, bekommt auch die versprochenen sechs Impfdosen aus einer Ampulle. Das gelingt offenbar bei weitem nicht immer, denn es fehlt an geeigneten Spritzen und geschickten Händen. Ob tatsächlich sechs Dosen entnommen werden könnten, hänge auch davon ab, wie geschickt die Personen seien, die den Impfstoff verabreichten, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums.

Palmer über Virusvarianten: "Brauchen etwas Neues im Waffenarsenal"

20:58 Uhr

Die Kontaktbeschränkungen seien im Lockdown bereits weitgehend ausgereizt, meint Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne). "Viel kann man nicht mehr verbieten." Als Antwort auf die neuen Mutationen fordert er dagegen "die App scharfzustellen".

Corona-Ticker vom Dienstag

20:27 Uhr

Landesweite Neuinfektionen, ein Corona-Ausbruch in einem Schwäbisch Gmünder Pflegeheim und die Lage der Tourismus-Branche im Schwarzwald - Nachrichten rund um die Pandemie in Baden-Württemberg hier im Corona-Ticker.

Baden-Württemberger des Lockdowns müde

20:10 Uhr

Die Corona-Zahlen sinken, dennoch stellt die baden-württembergische Landesregierungen keine Lockerungen des Lockdowns in Aussicht - unter anderem wegen der offenbar gefährlicheren Virusvarianten aus Afrika und England. Dennoch steigt die Hoffnung bei den Menschen, dass es mit der Pandemie endlich mal ein Ende hat.

Mögliche Öffnungen: Erzieherinnen und Erzieher besorgt

20:05 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) hat die Öffnung von Schulen und Kitas am kommenden Montag in Aussicht gestellt. Manche mag das freuen - doch andere haben Angst um ihre Gesundheit.

Mannheim verteilt 5.000 medizinische Masken

19:40 Uhr

Seit Montag sind medizinische Masken in zahlreichen Bereichen verpflichtend. Aktuell berät die Bundesregierung Corona-Zuschüsse für Grundsicherungsempfänger. Schon jetzt will die Stadt Mannheim rund 5.000 Masken aus ihren Beständen kostenlos an diese Menschen verteilen. Die Masken sollen durch den Fachbereich Feuerwehr und Katastrophenschutz, den Fachbereich Arbeit und Soziales und die LIGA der freien Wohlfahrtspflege über Einrichtungen und Hilfsorganisationen an die Grundsicherungsempfängerinnen und -empfänger verteilt werden. Davon ausgenommen sind die über 60-Jährigen, die bereits kostenlose Masken in Apotheken erhalten haben.

19:20 Uhr

Erstmals seit Monaten ist wieder einer der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg unter die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz von 35 gerutscht. In der Stadt Baden-Baden hatten sich innerhalb einer Woche nach Angaben vom Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) 30,8 Menschen je 100.000 Einwohner nachweislich neu mit dem Coronavirus infiziert. Die 35er-Marke war einst der Wert, ab dem in der betroffenen Region strengere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie gelten sollten. Seit Herbst hatte diese Inzidenz allerdings fast flächendeckend über der Marke von 50 Neuinfektionen gelegen, ab der die Gesundheitsämter gemeinhin keine Chance haben, alle Infektionsketten nachzuvollziehen.

Bodenseekreis: 13 Tote in Pflegeheim

18:51 Uhr

In einem Alten- und Pflegeheim in Uhldingen-Mühlhofen im Bodenseekreis sind seit Anfang Januar 13 Menschen nach einem Covid- 19-Ausbruch verstorben. Wie der Heimträger mitteilte, wurden mindestens zehn von ihnen kurz vor Neujahr noch geimpft. Jedoch biete die erste Impfung noch keinen vollen Schutz vor einer Corona-Infektion. Ein Impfschutz besteht erst nach der zweiten Impfung, die bei den Senioren aber noch nicht verabreicht wurde. Es sei zudem wahrscheinlich, dass die Bewohner bereits vor der ersten Impfung infiziert waren, so der Träger weiter. Die Verstorbenen im Alter zwischen 76 und 90 hätten schwere Vorerkrankungen wie Krebs oder Herzerkrankungen gehabt, so der Träger. Die Bewohner würden regelmäßig auf das Coronavirus getestet, hieß es weiter. Die zweite Impfung soll diesen Donnerstag stattfinden. Einen Zusammenhang zwischen dem Tod der Bewohner und der Impfung schließt der Träger des Pflegeheims aus. Grund sei, dass die Impfung keine Lebendviren enthalte, teilte der Heimträger mit.

Schwarzwald-Übernachtungen um über ein Drittel gesunken

18:41 Uhr

In Hotels und Pensionen im Schwarzwald ist die Zahl der Übernachtungen im Corona-Jahr 2020 eingebrochen. Es habe einen Rückgang um schätzungsweise 35 bis 40 Prozent gegeben, teilte die Schwarzwald Tourismus GmbH mit.

Schulöffnungen: Gibt es überhaupt eine richtige Entscheidung?

18:12 Uhr

Schulöffnungen ja oder nein? Und wenn ja: Wann und wie weit? Viele behaupten, genau zu wissen, was jetzt zu tun sei. Ein Kommentar von Anno Knüttgen, SWR Redaktion Landespolitik.

17:21 Uhr

In Baden-Württemberg ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus heute (Stand: 16 Uhr) um 1.363 weitere Fälle (gesamt: 286.937) gestiegen. Am vergangenen Dienstag wurden 322 mehr gemeldet. Laut Landesgesundheitsamt sind heute weitere 77 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (gesamt: 6.799). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 81,8. Am Dienstag vor eine Woche lag sie noch bei 104,8. 41 Stadt- oder Landkreise liegen oberhalb des Sieben-Tage-Inzidenz-Grenzwerts von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Die kritische Marke von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschreitet derzeit kein Stadt- oder Landkreis in Baden-Württemberg. Von den 453 Covid-19-Fällen in intensivmedizinischer Behandlung werden 60,5 Prozent invasiv beatmet. Mehr als 87 Prozent der über 2.400 verfügbaren Intensivbetten im Land sind derzeit belegt.

Was ist neu an der Überbrückungshilfe III?

16:53 Uhr

Zu langsam, zu wenig, zu kompliziert. An den Corona-Hilfen hat es viel Kritik gegeben und viele Änderungen. Beim neuen Coronahilfsprogramm, der Überbrückungshilfe III, hat es kurzfristig noch Nachbesserungen gegeben. Auch im Vergleich zu früheren Programmen hat sich einiges geändert. Was ist neu bei der Überbrückungshilfe III und wie gut hilft sie?

So funktioniert der Imfpstoff von AstraZeneca

16:51 Uhr

Der Corona-Impfstoff der britisch-schwedische Arzneimittelkonzerns AstraZeneca soll bald in der EU zugelassen werden. Was unterscheidet diesen von den bisher verfügbaren anderen Impfstoffen? Und ist der Impfstoff von AstraZeneca, wie oft behauptet wird, für ältere Menschen möglicherweise gar nicht geeignet?

15:31 Uhr

Land und Kommunen wollen Eltern für die Zeit des verschärften Corona-Lockdowns in den Kitas die Gebühren zurückerstatten. Das Land werde 80 Prozent der Kosten tragen, die Kommunen sollen 20 Prozent übernehmen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart aus Koalitionskreisen. Eltern, die ihre Kinder in die Notbetreuung geschickt haben, haben demnach keinen Anspruch auf eine Erstattung. Der Lockdown gilt seit dem 16. Dezember. Das Land will aller Voraussicht nach Kitas und Grundschulen am kommenden Montag wieder öffnen. Bereits nach dem Frühjahrs-Lockdown hatten Land und Kommunen Elternbeiträge zurückerstattet. Die genauen Kosten waren zunächst unklar. Die Kita-Beiträge variieren von Kommune zu Kommune.

Tübingens Oberbürgermeister für Öffnung von Schulen

14:33 Uhr

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat sich für eine Öffnung von Kitas und Grundschulen ausgesprochen. Sie seien keine Treiber der Pandemie, so Palmer im Interview mit dem SWR. Statt die Bildungsperspektiven der Kinder zu verschlechtern, müsse man gezielt die älteren Menschen besser schützen. Palmer verwies dabei einmal mehr auf den sogenannten Tübinger Weg mit regelmäßigen Corona-Tests in Alten- und Pflegeheimen.

Drohen leere Obst- und Gemüseregale wegen Corona?

14:27 Uhr

Ein Handelsverband warnt vor Engpässen bei frischem Obst und Gemüse. Anlass für die Warnung sind die neuen Einreiseregeln, die seit Sonntag in Deutschland gelten. Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist, muss einen negativen Corona-PCR-Test vorlegen, der höchstens 48 Stunden vor der Einreise erfolgt sein muss. Auch Einreisende aus Spanien - einem der Länder aus denen im Winter viel Obst und Gemüse zu uns kommt, sind von dieser Regel betroffen.

Kretschmann: Kita- und Grundschul-Öffnungen wahrscheinlich

14:00 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sinkt in Baden-Württemberg im Zuge des Lockdowns weiter. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geht davon aus, dass Kitas und Grundschulen im Land vom kommenden Montag an schrittweise wieder öffnen können.

13:40 Uhr

Von Seiten des Gesundheitsministeriums sind trotz sinkender Zahlen keine Lockerungen der Maßnahmen geplant. Derweil forderte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke ein Ende der Ausgangsbeschränkungen am Abend und in der Nacht.

Geburtstagsfeier aufgelöst

12:00 Uhr

Die Polizei hat gestern Abend in Ludwigsburg eine Geburtstagsfeier aufgelöst. Insgesamt haben mehr als 20 Personen aus fünf verschiedenen Haushalten daran teilgenommen. Sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

11:37 Uhr

Der Online-Handel hat im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie kräftig zugelegt. Der Umsatz lag bei mehr als 83 Milliarden Euro - ein Plus von fast 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das gab der Bundesverband E‑Commerce und Versandhandel bekannt. Besonders gefragt waren Lebensmittel. Hier lagen die Umsätze knapp 70 Prozent über denen des Vorjahres. Auch Medikamente und Drogeriewaren wie zum Beispiel Kosmetika oder Putzmittel wurden überdurchschnittlich gut verkauft. Beim Blick auf die Bilanz des Branchenverbandes zeigt sich, dass mittlerweile fast alle Altersgruppen im Netz einkaufen. So war im vergangenen Jahr gut jeder dritte Online-Käufer älter als 60 Jahre. Die großen Verlierer im Online-Handel waren Dienstleister wie zum Beispiel Reisebüros oder Ticketverkäufer für Konzerte und Sportveranstaltungen. Da viele Reisen und Events abgesagt wurden, mussten sie deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen. Für das Jahr 2021 rechnet der Verband mit weiter steigenden Umsätzen. Es wird erwartet, dass im Online-Handel die Umsatzmarke von 100 Milliarden Euro geknackt wird.

Weniger Erkältungen und Verletzungen wegen Corona-Maßnahmen

10:39 Uhr

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es bei der AOK Neckar-Alb deutlich weniger Krankmeldungen wegen anderer Infektionskrankheiten gegeben. Diagnosen wegen Erkältungen oder Magen-Darm-Erkrankungen seien laut AOK um 43 Prozent zurückgegangen. Das liege an den verstärkten Hygienemaßnahmen und am Abstandhalten. Es habe auch deutlich weniger Krankschreibungen wegen orthopädischer Verletzungen gegeben - vermutlich weil während der Lockdown-Phasen weniger Freizeit- und Vereinssport betrieben wurde. Einen Anstieg gab es laut AOK Neckar-Alb bei der Sammeldiagnose "sonstige Infektionskrankheiten". Die AOK vermutet, dass diese diffuse Diagnose auch deshalb zugenommen hat, weil Menschen sich oft telefonisch krankschreiben ließen und der Arzt die Symptome deshalb nicht bis ins Detail klären konnte.

Krankenhausgesellschaft fordert mehr Hilfen

10:30 Uhr

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert umfassendere Hilfen vom Staat. Der desiginierte Hauptgeschäftsführer Gerald Gaß sagte auf einer Pressekonferenz, es benötige weitere kurzfristige Finanzhilfen als Liquiditätssicherung und die wirtschaftliche Absicherung für das gesamte zweite Jahr der Pandemie. Viele Klinken müssten aufgrund der Pandemie ihre Regelleistungen zurückfahren und hätten Erlösausfälle. Seit November können Kliniken in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen Finanzhilfen bekommen. Beispielsweise müssen sie gewisse Notfallstandards erfüllen und in von Corona besonders betroffenen Gebieten liegen. Die Krankenhausgesellschaft bemängelt, dass deshalb nicht allen betroffenen Klinken geholfen werde. Die Regelungen aus diesem Rettungsschirm laufen Ende Januar aus. Das Bundesgesundheitsministerium plant eine leicht erweitere Verlängerung bis Ende Februar. Das reicht der Krankenhausgesellschaft aber nicht aus.

Studie: Corona sorgt für Unsicherheit bei der Urlaubsplanung

10:18 Uhr

Die Menschen in Deutschland haben die Lust auf das Reisen trotz Corona-Pandemie nicht verloren. Einer neuen Studie zufolge gibt es aber viel Unsicherheit und viele Bedenken. So planen laut der "Reiseanalyse 2021" lediglich 16 Prozent im Frühjahr oder Sommer definitiv keine Urlaubsreise. Feste Absichten und schon ein klares Ziel vor Augen haben aber auch nur 22 Prozent, heißt es in der heute zum Auftakt der Stuttgarter Reisemesse CMT vorgestellten Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Der Rest schwankt noch, ob er wirklich verreisen soll - oder will es zwar, weiß aber nicht, wohin. Besonders wichtig bei der Urlaubsbuchung ist laut Studie derzeit eine möglichst große Flexibilität, gefolgt von den Anforderungen an die Hygiene am Urlaubsziel. Bei den Reisezielen bleibt Deutschland die Nummer eins, Flug- und Fernreisen dagegen sinken in der Gunst der Urlauber.

Sieben weitere Corona-Todesfälle in Seniorenheimen

9:50 Uhr

In Seniorenheimen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis sind laut Landratsamt in den letzten Tagen sieben Menschen mit Corona gestorben. Betroffen waren Pflegeheime in Regglisweiler, Dietenheim, Ehingen und Ulm. Auch die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bewohner und Mitarbeitenden in den Heimen sei weiter gestiegen, hieß es.

9:48 Uhr

Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca weist Medienberichte zurück, wonach sein Corona-Impfstoff bei Menschen über 65 weniger wirksam sei. Eine Unternehmenssprecherin erklärte, die Angaben seien falsch. Die ersten veröffentlichten Daten über die Wirkung des Impfstoffs beruhten tatsächlich ausschließlich auf einer Studie bei jüngeren Menschen zwischen 18 und 55. Trotzdem erwarte man, dass der Corona-Impfstoff bei allen Altersgruppen gleich wirksam sei. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verwies im Morgenmagazin von ARD und ZDF darauf, dass die europäische Zulassungsbehörden noch dabei sei, die Daten von Astrazeneca auszuwerten. Es sei aber immer klar gewesen, dass mit Blick auf die Wirksamkeit bei Älteren weniger Daten vorlägen, weil weniger ältere Menschen in Studien eingeschlossen seien.

RKI: 903 weitere Tote in Deutschland - 6.408 Neuinfektionen

9:24 Uhr

Die Gesundheitsämter der Bundesländer haben 903 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Das hat das Robert Koch-Institut am Morgen mitgeteilt. Außerdem wurden weitere 6.408 Neuinfektionen gemeldet. Das sind fast 5.000 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tages-Inzidenz) ging auf knapp 108 zurück. Gestern lag sie bei 111.

Ludwigsburger OB will Soforthilfen für Einzelhändler vorschlagen

8:03 Uhr

Die vom Corona-Lockdown betroffenen Einzelhändler und Gastronomen in der Ludwigsburger Innenstadt sollen eine finanzielle Soforthilfe bekommen. Einen entsprechenden Vorschlag will Oberbürgermeister Matthias Knecht am Dienstagabend dem Gemeinderat vorschlagen. Da die Novemberhilfe bei vielen noch nicht angekommen sei, herrsche im Einzelhandel große Unruhe und Verzweiflung, sagte Knecht, der an "spürbare Summen" in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro denkt.

"To-go-Einkehrkirche" startet

7:59 Uhr

In Öhringen (Hohenlohekreis) öffnet heute die traditionelle Einkehrkirche, allerdings unter Corona-Bedingungen. Dazu kocht der Friedenshort, diesmal aber zum Mitnehmen. Die "To-go-Einkehrkirche" soll auch spirituelle und kulturelle Elemente haben, deshalb plant der Kreisdiakonieverband mit Musik und kleinen Andachten. Die Einkehrkirche findet in den nächsten zwei Wochen immer dienstags und freitags ab 11:45 Uhr statt.

Mütter suchen psychologische Unterstützung

7:46 Uhr

Wegen geschlossener Schulen und Kindergärten suchen Mütter verstärkt psychologische Unterstützung. Das beobachtet der Leiter der psychologischen Beratungsstelle Brückenstrasse in Tübingen, Peter Katzenberger. Es gehe vor allem um Hilfe bei der Alltagsbewältigung, so Katzenberger.

Tübinger Impfstoffentwickler plant Kapitalerhöhung

7:45 Uhr

Der Tübinger Impfstoff-Entwickler Curevac will frisches Kapital. Das Unternehmen plant, fünf Millionen neue Aktien zu verkaufen. Damit könnten bis zu 600 Millionen US-Dollar eingenommen werden, so das Unternehmen. Curevac arbeitet an einem Corona-Impfstoff und hat sich für den Verkauf mit dem Pharma-Konzern Bayer verbündet.

"Impfteam-Light" für Ältere im Landkreis Ravensburg

7:40 Uhr

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Wangen (Kreis Ravensburg) will ein sogenanntes "Impfteam-Light" einrichten. Das mobile Impfteam soll über 80-Jährige, die zu Hause leben, aber nicht mobil sind, mit einer Corona-Impfung versorgen. Diese Personengruppe hätte derzeit kaum eine Chance geimpft zu werden, weil sie nicht zu den Kreisimpfzentren fahren könnten, so Jörg Kuon vom DRK Kreisverband Wangen. Besonders in der ländlichen Region beispielsweise in Leutkirch, Isny und Wangen sei das ein Problem. Für das "Impfteam- Light" fehle allerdings noch die Zustimmung des Sozialministeriums, so Kuon.

7:02 Uhr

Die Kunstmuseen in Deutschland wollen schneller raus aus dem Lockdown. Mit einem Brief an die Kulturverantwortlichen von Bund und Ländern haben sich die Leitungen führender Häuser für eine Öffnung der Museen stark gemacht. "Unsere Sorge gilt der Eindämmung der Pandemie, zugleich aber auch einer dem jeweiligen Verlauf von Corona angepassten Wiedereröffnung der Museen", heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Schreiben an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sowie ihre Länderkolleginnen und -kollegen. Mitunterzeichnet hat das Schreiben auch Christiane Lange, die Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart.

Dienstag, 26. Januar 2021