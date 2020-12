Montag, 7. Dezember 2020

Das war der Montag in Baden-Württemberg

Gesundheitsämter in Pforzheim sind überlastet

21:10 Uhr

Die Corona-Lage in Pforzheim spitzt sich immer mehr zu. Das Gesundheitsamt ist inzwischen nicht mehr in der Lage, die Kontakte sofort nachzuverfolgen. Auch in den Kliniken ist das Personal am Limit.

Stuttgarter Chefarzt: Pflegekräfte sind "am Limit"

20:58 Uhr

Die Lage in den Kliniken im Land ist wegen der Corona-Pandemie angespannt. Auch am Stuttgarter Marienhospital arbeiten die Pflegekräfte laut Chefarzt Matthias Orth "am Limit". Größtes Problem für ihn sind die Corona-Infizierten, die ins Krankenhaus kommen ohne etwas von ihrer Erkrankung zu wissen.

Ulmer Corona-Impfzentrum braucht Personal

20:43 Uhr

Noch ist nicht ganz klar, wann der erste Corona-Impfstoff zugelassen wird. Trotzdem wollen die ersten Impfzentren in Baden-Württemberg schon in einer Woche bereit sein und brauchen dafür medizinisches Fachpersonal. Das ist meist knapp - in Ulm scheint die Suche aber gar nicht so schwierig zu sein.

Wer wird zuerst geimpft?

20:13 Uhr

Bevor überhaupt ein Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen ist, wird bereits darüber entschieden, welche Gruppen als erstes geimpft werden. Die Ständige Impfkommission spricht sich dafür aus, Personen über 80 Jahre, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Personal im medizinischen Bereich den Vorrang zu lassen.

20:05 Uhr

Eine der bekanntesten Fastnachtsveranstaltungen Baden-Württembergs, das fast 700 Jahre alte Stockacher Narrengericht im Kreis Konstanz, findet im kommenden Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

So ist das Leben im Corona-Hotspot Calw

19:30 Uhr

Zu den Corona-Brennpunkten in Baden-Württemberg gehört auch weiterhin der Landkreis Calw - mit zuletzt über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Warum das so ist, weiß man bisher nicht, doch die Behörden greifen jetzt durch und verschärfen die Bestimmungen.

18:20 Uhr

Dem baden-württembergischen Landesgesundheitsamt wurden heute (Stand: 16 Uhr) 1.625 bestätigte neue Infektionen mit dem Coronavirus (gesamt: 168.265) gemeldet. Heute vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen bei 1.405 Personen. 76 weitere Personen sind laut Behörde in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (gesamt: 3.097). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen und liegt bei 152,1 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag sie bei 149,9. Insgesamt acht Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg überschreiten derzeit die Grenze von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche. Dieser Wert ist ausschlaggebend für strengere Corona-Regeln, die die Landesregierung in der Hotspot-Strategie festgelegt hat.

17:27 Uhr

An Schulen in Stadt- und Landkreisen mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen kann es ab morgen auch Wechsel- und Fernunterricht in älteren Jahrgangsstufen geben. Eine entsprechende Regelung beinhaltet die am Montagnachmittag aktualisierte Verordnung des Kultusministeriums. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte zuvor Wechsel- beziehungsweise Fernunterricht in älteren Jahrgangsstufen für notwendig erachtet. "Das erscheint mir jetzt ein probates Mittel", sagte er heute dem SWR.

Heilbronn hat neue Corona-Verordnung erlassen

16:28 Uhr

In Heilbronn gelten ab morgen strenge Corona-Beschränkungen. Das hat die Stadt am Nachmittag bekanntgegeben. Oberbürgermeister Harry Mergel hat an die Einwohner appelliert, Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. die Ausgangsbeschränkungen gelten zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. Friseurläden, Barbershops und Sonnenstudios müssen schließen. Veranstaltungen sind untersagt, Ausnahme sind Beerdigungen und Gottesdienste. Auch Sport - und Schwimmunterricht findet nicht mehr statt, zudem wurde die Maskenpflicht stark erweitert. Die Beschränkungen gelten vorerst bis zum 20. Dezember.

Lieferengpässe bei Weihnachtsgeschenken?

16:26 Uhr

Ob Notebooks, Spielzeug oder Sportartikel: Vielfach stockt der Nachschub aus China. Händler befürchten sogar, dass ausgerechnet im Weihnachtsgeschäft manche Produkte knapp werden.

Landesregierung für Corona-Treffen vor Weihnachten

15:56 Uhr

Angesichts der anhaltend hohen Corona-Zahlen dringt Baden-Württemberg darauf, dass Bund und Länder noch vor Weihnachten über eine Verschärfung der Auflagen beraten. "Das Problem besteht darin, dass ein kleiner aber relevanter Teil der Menschen die Maßnahmen nicht mehr in der nötigen Konsequenz befolgt beziehungsweise die bestehenden Freiheiten maximal auszureizen versucht", sagte der baden-württembergische Regierungssprecher Rudi Hoogvliet dem SWR. "In der Tat ist da ein gewisser Schlendrian eingekehrt, und nicht alle zeigen das notwendige Maß an Eigenverantwortung, weshalb die Politik immer wieder bemüßigt ist, nachzuschärfen." Ein Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Weihnachten sei deshalb notwendig. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sei schon beim letzten Treffen der Länderchefs mit der Kanzlerin der Einzige gewesen, der ein weiteres Treffen vor Weihnachten für dringend erforderlich gehalten hat", sagte Hoogvliet. Er freue sich, dass Bayerns Regierungschef Markus Söder und andere Ministerpräsidenten diese Forderung nun unterstützten.

15:14 Uhr

Der Präsident des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, begrüßt die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen, die Bayern umsetzen will. Zu den Vorschlägen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte Montgomery im SWR: "Ich finde, dass der Söder das sehr gut macht. Er hat als einer der wenigen Ministerpräsidenten den Ernst der Lage erkannt. Wir können uns keine Gefühlsduseleien zu Weihnachten leisten." Montgomery wiederholte seine Forderungen, von den geplanten Lockerungen zu Weihnachten abzulassen. "Weihnachten wird zu einem Todesrisiko für alte Leute, wenn man aus Gefühlsduselei anfängt, zu glauben, das Virus schläft." In den geplanten Maßnahmen in Bayern sieht Montgomery eine letzte Chance, einen vollständigen Lockdown zu verhindern: "Wir haben es selbst in der Hand, das zu verhindern." Wenn das nicht gelinge, werde es irgendwann dazu kommen, für mehrere Wochen "ganz knallhart alles zuzumachen."

Impfkommission legt Vorschläge für Impf-Reihenfolge vor

14:36 Uhr

Die Ständige Impfkommission hat einen Entwurf mit Empfehlungen vorgelegt, in welcher Reihenfolge die Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft werden sollen. Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen sowie Menschen über 80 Jahre sollen danach zuerst an die Reihe kommen. Genannt wird außerdem Personal in Notaufnahmen, Pflegeheimen, in der Betreuung von Corona-Patienten sowie medizinisches Personal mit engem Kontakt zu Risikogruppen. Die Gruppe derer, die bei den Impfungen bevorzugt behandelt werden soll, umfasst dem Papier zufolge 8,6 Millionen Menschen. Die Länder und medizinische Fachgesellschaften haben nun bis Donnerstag Zeit, Stellung zu den Vorschlägen der Impfkommission zu nehmen.

14:30 Uhr

Das deutsche Biotech-Unternehmen Curevac wird eine Zulassung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten in der EU und in Lateinamerika beantragen, das teilte das Unternehmen mit. Die zulassungsrelevante klinische Phase-3-Studie mit bis zu 30.000 Teilnehmern soll laut dem Vorstandsvorsitzenden Franz-Werner Haas bis Ende 2020 eingeleitet werden. Mit ersten Ergebnissen rechnet Curevac nach zwei bis drei Monaten. Zurzeit warte das Unternehmen darauf, dafür grünes Licht von den Behörden zu bekommen. Der Curevac-Impfstoff basiert auf dem Botenmolekül mRNA, der im Körper die Bildung eines Virus-Eiweißes anregt. Dies löst eine Immunreaktion aus, die den Menschen vor dem Virus schützen soll.

Modellrechnungen: Dritte Welle nach Weihnachten?

14:21 Uhr

Weihnachten könnte zum Turbo für das Coronavirus werden, warnt Mathematikerin Maria Barbarossa vom Frankfurt Institutes for Advanced Studies. Sie hat mit ihren Kollegen Modelle errechnet, wie die Corona-Zahlen weiter verlaufen könnten. Es sei zu erwarten, dass die Zahl der Corona-Toten noch einige Zeit weiter steigt: "Die Todeszahlen folgen den Zahlen der gemeldeten Fälle mit einer gewissen Verzögerung", so Barbarossa.

14:18 Uhr

In Hotspot-Regionen gelten in Baden-Württemberg derzeit strenge Corona-Regeln. Medizinstatistiker Gerd Antes zweifelt im SWR allerdings die Wirkung dieser Maßnahmen stark an.

BW-Gesundheitsminister: Wechselunterricht an Schulen

14:16 Uhr

Die Landesregierung streitet sich noch immer darüber, wie es für Schulen in Baden-Württemberg vor dem Hintergrund der hohen Corona-Infektionszahlen weitergehen soll. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) befindet Wechselunterricht als "probates Mittel". Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) stellt sich dagegen.

Karlsruhe: Viele Kliniken verhängen Besuchsverbot

13:38 Uhr

In fast allen Krankenhäusern in der Region rund um Karlsruhe herrscht mittlerweile ein Besuchsverbot. Ausnahme ist das Klinikum Mittelbaden, hier sind Besucher noch zugelassen. Allerdings gibt es auch hier Einschränkungen: Jeder Patient darf einen Besucher pro Tag für maximal eine Stunde sehen. Damit habe man bisher gute Erfahrungen gemacht und man plane derzeit kein vollständiges Besuchsverbot, hieß es auf SWR-Nachfrage.

Massentests in Vorarlberg: Mehr als 470 positive Ergebnisse

13:35 Uhr

In Vorarlberg sind bei den freiwilligen Corona-Massentests am vergangenen Wochenende mehr als 100.000 Schnelltests durchgeführt worden. Bei 476 Menschen ließ sich das Coronavirus nachweisen.

Strobl zu Corona-Verstößen: "Alle müssen mitziehen"

13:13 Uhr

Bei Kontrollen der Einhaltung der Corona-Regeln am Wochenende wurden rund 6.240 Verstöße festgestellt. Davon entfielen mehr als 4.400 auf die Missachtung der Maskenpflicht. "Da ist noch viel Luft nach oben, um besser zu werden", kommentierte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Wochenendbilanz. "Es gibt noch viele Etappen auf dem Weg zu einem normaleren Leben, wie wir es vor Corona kannten. Und auf jeder Etappe heißt es: keineswegs nachlassen, konsequent und solidarisch. Alle müssen mitziehen", so Strobl.

Weihnachtsferien werden nicht verlängert - Kretschmann verteidigt Entscheidung

12:36 Uhr

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Kritik von Lehrerverbänden an der ausbleibenden Verlängerung der Weihnachtsferien deutlich zurückgewiesen. "Wir haben die Ferien nicht für die Lehrer gemacht, damit die jetzt zwei zusätzliche Ferientage haben", sagte Kretschmann dem "Südkurier". Dass das schwierig sei, bestreite niemand. "Aber die Pandemie ist schwierig. Sie ist für alle schwierig", betonte der Regierungschef. Kretschmann verteidige das Rückrudern der grün-schwarzen Landesregierung, den Ferienbeginn nun doch nicht vorzuziehen, wie Bund und Länder das eigentlich beschlossen hatten. Man müsse nämlich eine Betreuung organisieren für Kinder der Menschen, die unbedingt arbeiten müssten - Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) habe jedoch eine Betreuung durch Lehrer nicht gewollt. Lehrerverbände hatten das Vorgehen der Landesregierung scharf kritisiert.

12:18 Uhr

Die Pandemie habe den Wortschatz in diesem Jahr geprägt wie kein anderes Thema. Das teilte das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim mit. Rund um Corona haben Forscher etwa 1.000 neue Wörter gesammelt. Die Wörter und Wortverbindungen reichen etwa von Abstandsgebot und AHA-Regel über Balkonklatscher, C-Wort, Coronials, Drive-in-Test, Superspreaderereignis und Wellenbrecherlockdown bis zu Zoomparty. Auf einer eigens dafür eingerichteten Internetseite sind alle Begriffe und ihre jeweilige Erklärung aufgelistet.

Präsident des Städtetags fordert harten Lockdown im Januar

11:32 Uhr

Der Präsident des Städtetags Baden-Württemberg, Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), findet einen harten Lockdown noch in den Weihnachtsferien sinnvoll. Er geht davon aus, dass schon zwei Wochen Wirkung zeigen würden.

Nächtliche Ausgangssperre: Was darf ich noch?

11:30 Uhr

Nach Mannheim und Pforzheim führt nun auch Heilbronn eine nächtliche Ausgangssperre ein. Was in den betroffenen Städten für wen wann gilt - ein Überblick:

Weiterer Corona-Krisengipfel vor Weihnachten?

11:01 Uhr

Bayern will ab Mittwoch den Katastrophenfall ausrufen. Jetzt denken auch weitere Länder über verschärfte Maßnahmen nach. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) regte an, dass sich Vertreter von Bund und Ländern in dieser oder der nächsten Woche zu einem weiteren Corona-Krisengipfel treffen. Die Politik müsse mindestens für die Hotspots noch einmal deutlich schärfere Regeln aufstellen, sagte Braun auf "Bild.de". Bisher ist eine neue Bund-Länder-Konferenz erst für den 4. Januar geplant. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte aber schon erklärt, dass man sich notfalls auch nochmal vor Weihnachten zusammenschalten könne: "Wir stehen jederzeit zur Verfügung, wenn irgendetwas ist, wo man sagt: Die Hütte brennt, sage ich mal."

10:38 Uhr

Im Interview mit dem SWR hat der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) Wechsel- oder Fernunterricht für höhere Jahrgänge gefordert. Ziel sei es, die Kontakte auf dem Schulweg und in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu minimieren. "Natürlich haben die Lehrer auch Recht, wenn sie sagen, der Präsenzunterricht ist wichtig. Aber ich glaube, bei den älteren Jahrgängen und angesichts der Situation vor den Ferien erscheint es mir jetzt vertretbar." Er werde Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), "dringend bitten, jetzt auf diesen Kurs einzuschwenken".

9:40 Uhr

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat sich dafür ausgesprochen, den Alkoholverkauf in der Öffentlichkeit einzuschränken. Gegenüber dem SWR zeigte er sich vor allem in Anbetracht der Glühweinstände besorgt, da die Menschen hier dicht zusammen stehen würden.

Deutschland: 7-Tage-Inzidenz steigt auf Höchstwert

9:13 Uhr

In Deutschland ist die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf einen neuen Höchstwert von 145,9 gestiegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angesteckt haben. Der Wert liegt dabei deutlich über dem von Bund und Ländern angestrebten Schwellenwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.

8:21 Uhr

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Entscheidung, die Corona-Maßnhamen nur an Weihnachten zu lockern, verteidigt. Weihnachten ist ein eher ruhiges Fest der Familie. "Silvester ist ausgelassen", sagte Kretschmann dem "Südkurier". Außerdem sei Silvester kein Feiertag. Die beiden Feste könne man nicht gleichsetzen. Zudem seien schon die Lockerungen vom 23. bis zum 27. Dezember "nicht risikoarm". In Baden-Württemberg dürfen sich an diesen Tagen bis zu zehn Personen unabhängig der beteiligten Haushalte treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit.

Schwerpunktkontrollen in Zügen der Deutschen Bahn

7:52 Uhr

In Bahnen und Bussen wird heute bundesweit verstärkt kontrolliert, ob sich Fahrgäste an die Maskenpflicht halten. Viele hundert Bundespolizisten und Bahn-Sicherheitskräfte sind dafür im Nah- und Fernverkehr im Einsatz. Bahn-Sprecher Achim Stauß sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Präsenz von Sicherheitsteams werde von den Fahrgästen, die Masken tragen, sehr geschätzt. 99 Prozent der Reisenden hielten sich an die Regeln. Beim heutigen Aktionstag gehe es aber nicht nur um Kontrollen, sondern auch um Aufklärung.

Einzelhandel meldet dramatische Umsatzeinbußen

7:39 Uhr

Zur Halbzeit des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts meldet der Einzelhandel teils dramatische Umsatzeinbußen. Der Einzelhandelsverband Nordbaden spricht von bis zu 85 Prozent Umsatzverlusten. Die Nachfragen nach Überbrückungshilfen würden sich häufen, sagte Swen Rubel, der Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordbaden. Viele Einzelhändler wüssten nicht mehr, wie sie die Krise angesichts schrumpfender Umsätze überstehen sollen. Es gebe wenig Hoffnung, dass das Weihnachtsgeschäft vor allem für innerstädtische Händler noch eine positive Wendung nehmen könnte, so Rubel.

7:27 Uhr

Der Chef des Kanzleramts, Helge Braun (CDU), glaubt nicht mehr daran, dass noch in diesem Jahr erste Impfungen verabreicht werden können. "Ich rechne damit, dass das ganz früh im nächsten Jahr in den allerersten Tagen losgehen kann", so der Kanzleramtsminister im Politik-Talk der Zeitung "Bild". Braun spricht sich gegen Sonderrechte für geimpfte Menschen aus. "In der Phase davor, wo wir noch nicht genügend Impfstoff haben, sagen wir ja, dass bestimmte Gruppen zuerst den Impfstoff bekommen. Das ist ein Vorteil. Und wir anderen stehen alle zurück, weil wir es richtig finden, dass diese Gruppen wegen ihrer besonderen Gefährdung zuerst geimpft werden. Dann heißt das aber umgedreht, dass ich es nicht richtig finde, wenn diese Gruppen dann daraus weitere Vorteile ziehen."

Ausgangssperren: Polizei zieht positive Bilanz der ersten Nächte

7:20 Uhr

Die ersten Nächte der zehntägigen Ausgangsbeschränkungen in Mannheim sind nach Polizeiangaben insgesamt ruhig verlaufen. Es habe in der vergangenen Nacht kaum Auffälligkeiten gegeben. In der Nacht zum Sonntag hatten die Beamten in der Stadt etwa 190 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung festgestellt. Dies habe aber nur zu einem geringen Teil die Mannheimer Bevölkerung betroffen. Größtenteils kontrollierte die Polizei dagegen Menschen, die von auswärts anreisten und denen die Ausgangsbeschränkung offenbar unbekannt waren. Die meisten Fahrer seien einsichtig gewesen. Auch in Pforzheim zog die Polizei eine positive Bilanz. Hier zählten die Beamten am Wochenende rund 70 Verstöße.

Impfstoff: Curevac wartet weiter auf grünes Licht für Phase-III-Studie

6:50 Uhr

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac will eine Zulassung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten in der EU und in Lateinamerika beantragen. "Nordamerika ist für uns noch kein Markt", sagte der Vorstandsvorsitzende Franz-Werner Haas in Tübingen. Die aktuelle US-Regierung habe schon sehr viele Dosen anderer Unternehmen vorbestellt. Die zulassungsrelevante klinische Phase-III-Studie mit bis zu 30.000 Teilnehmern soll laut Haas bis Ende 2020 eingeleitet werden. Zurzeit warte das Unternehmen darauf, dafür grünes Licht von den Behörden zu bekommen. "Wir von uns aus sind bereit", sagte Haas. Andere Unternehmen sind schon weiter. So hatte Pfizer zusammen mit dem Mainzer Hersteller Biontech einen Corona-Impfstoff entwickelt. In Großbritannien ist dieser bereits zugelassen.

Corona lässt Zeitarbeiter-Geschäft bei Dekra einbrechen

6:45 Uhr

Der Prüfkonzern Dekra hat vor allem wegen eines Einbruchs im Geschäft mit Zeitarbeitern nach 16 Wachstumsjahren erstmals wieder ein Umsatzminus verbucht. Die Erlöse in diesem Jahr werden gemessen am Vorjahr voraussichtlich um rund sechs Prozent auf 3,2 Milliarden Euro sinken, wie das Unternehmen am Montag in Stuttgart mitteilte. Man werde das Jahr dennoch mit einem "sehr ordentlichen" Gewinn abschließen, sagte Vorstandschef Stefan Kölbl. Rund zwei Drittel des Umsatzeinbruchs von etwa 200 Millionen Euro fielen nach Dekra-Angaben im Geschäftsfeld Zeitarbeit an. Dieser Bereich habe angesichts einiger coronabedingter Lockdowns stark unter Druck gestanden, sagte Kölbl. Dekra stellt in 21 Ländern Zeitarbeiter an und vermittelt diese weiter. Angesichts von Lockdowns seien die Prüfstationen des Unternehmens in mehreren Ländern teils über Monate geschlossen geblieben.

6:30 Uhr

Ab heute bis zum kommenden Sonntag wird die Polizei landesweit die Einhaltung der Corona-Regeln wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen kontrollieren. Das hat das baden-württembergische Innenministerium angekündigt. Es gebe immer noch "Unvernünftige, Rücksichtslose und Verantwortungsverweigerer". Obwohl sich die Mehrheit an die Regeln halte, müsse daher der Kontrolldruck hochgehalten werden. Dabei würden die Beamten auch versuchen, den Menschen im Dialog den Sinn der Maßnahmen bewusst zu machen.

Montag, 7. Dezember 2020