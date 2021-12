Freitag, 10. Dezember 2021

Das war der Freitag in Baden-Württemberg

Wann weiß die Wissenschaft, wie gefährlich Omikron ist?

21:53 Uhr

Die neue Corona-Variante Omikron kursiert inzwischen auch in Baden-Württemberg. David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion erklärt, was nach aktuellem Stand der Forschung über diese Virusvariante bekannt ist:

Trotz Corona: "Weihnachten neu erleben" vor Live-Publikum in Karlsruhe

20:49 Uhr

Unter strengen Corona-Auflagen wird in Karlsruhe das Musical "Weihnachten neu erleben" aufgeführt. Ein Balanceakt während der Pandemie. Die Macher wollen vor insgesamt 7.500 Zuschauerinnen und Zuschauern auftreten - 750 pro Show.

Corona und Reisebranche: Die Busse stehen still

19:55 Uhr

Die Wucht der vierten Welle trifft erneut die Reisebusbranche. Geplante Touren müssen abgesagt werden - bei dem Neu-Ulmer Reisebushersteller Evobus brechen Aufträge weg.

Omikron-Variante im Kreis Ravensburg festgestellt

19:31 Uhr

Im Kreis Ravensburg ist ein Fall der Omikron-Variante aufgetreten. Das teilte der Landkreis am Nachmittag mit. Bei einer Reiserückkehrerin aus dem südlichen Afrika sei ein PCR-Test am Flughafen noch negativ gewesen. Weil sie Symptome entwickelte, wurde die Frau erneut getestet und die Virusvariante festgestellt, so der Kreis in einer Pressemitteilung.

Booster für Infizierte - wer braucht die Corona-Drittimpfung und wer nicht?

19:10 Uhr

Braucht man eine Booster- oder Auffrischungsimpfung gegen Corona, wenn eine Infektion dazwischenkommt? Und wie bekommt man dann trotzdem einen digitalen 2G-Nachweis per QR-Code?

18:59 Uhr

In Stuttgart gelten ab Samstagabend Ausgangsbeschränkungen für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind. Diese Personen dürfen dann zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nur noch aus einem "triftigen Grund" aus dem Haus gehen. Dazu zählen beispielsweise Besuche bei Ehe- oder Lebenspartnern, der Weg zur Arbeit oder einem Ehrenamt. Ungeimpfte und nicht Genesene dürfen sich trotzdem auf den Weg zu Apotheken, Ärzten oder religiösen Veranstaltungen machen. Sport alleine im Freien ist ebenfalls möglich. Grund sind der Stadt zufolge Inzidenzwerte von mehr als 500 an zwei aufeinanderfolgenden Wochentagen. Ausgangsbeschränkungen gelten in der Region Stuttgart auch in den Kreisen Esslingen, Göppingen sowie im Rems-Murr-Kreis.

Omikron-Infektion trotz Impfung: Virologen setzen auf Boostern

18:51 Uhr

Erste Daten zeigen: Geboosterte können sich mit Omikron anstecken. Schützen die Impfungen vor einem schweren Verlauf? Das wissen Virologen noch nicht. Ein Freiburger Professor ordnet ein.

18:15 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist im Vergleich zu Donnerstag gesunken. Wie das Landesgesundheitsamt mitteilte, betrug der Wert am Freitag (Stand 16 Uhr) 467,5 (Vortag 491,7). Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die in Baden-Württemberg wegen Corona auf Intensivstationen behandelt werden, stieg auf 666. Das sind den Angaben zufolge vier mehr als am Donnerstag. Ein weiterer Fall mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus wurde dem Landesgesundheitsamt übermittelt. Mittlerweile sind insgesamt 24 Omikron-Fälle in Baden-Württemberg bekannt. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land stieg um 7.892. 65 weitere Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Tumor-Operation in Stuttgart wegen Corona abgesagt

18:10 Uhr

Tina Roske aus Köngen (Kreis Esslingen) hat permanent Schmerzen - wegen zwei grapefruitgroßer Tumore in ihrer Gebärmutter. Ihre Operation wurde aber wegen Corona abgesagt.

Stiko-Chef: "Persönliche Aussage zur Kinderimpfung war ein Fehler"

18:05 Uhr

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, hat eingeräumt, mit seiner persönlichen Aussage zur Ablehnung einer Kinderimpfung gegen Corona einen Fehler gemacht zu haben. Dem Nachrichtensender "Welt" sagte Mertens am Freitag: "Die Entscheidung über die Impfung ist wirklich eine sehr persönliche Sache, und das reflektiert sich ja auch in unserer derzeitigen Impfempfehlung. Es war damals wahrscheinlich der einzige Fehler, den ich gemacht habe, dass ich überhaupt etwas Persönliches gesagt habe." Der Ulmer Virologe hatte in einem Podcast der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" Anfang Dezember erklärt, wenn er ein sieben- oder achtjähriges Kind hätte, würde er es "wahrscheinlich jetzt nicht impfen lassen". Die Stiko hatte am Donnerstag eine Impf-Empfehlung für Kinder von fünf bis elf Jahren in Aussicht gestellt, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19 Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Außerdem können Eltern nach einer Aufklärung auch ihre gesunden Kinder impfen lassen.

Schonfrist für ungeimpfte Jugendliche in BW bis Februar

17:50 Uhr

Die jüngste Corona-Verordnung der baden-württembergischen Landesregierung macht Druck auf ungeimpfte 12- bis 17-Jährige. Die Ausnahmeregelungen seien nicht auf Dauer angelegt.

500 Blanko-Impfpässe bei polizeibekanntem Reichsbürger gefunden

17:20 Uhr

Im bayerischen Memmingen sind bei einem polizeibekannten Reichsbürger 500 Blanko-Impfpässe gefunden worden. Auch drei gefälschte Stempel von Impfzentren in Baden-Württemberg entdeckten die Beamten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 36-jährige Mann wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Bei der Festnahme habe er Widerstand geleistet und dabei drei Beamte verletzt.

24-Stunden-Impfmarathon in Pforzheim startet

17:00 Uhr

Um Mitternacht beginnt in Pforzheim ein 24-Stunden-Impfmarathon. Mit der Aktion will die Stadt etwas gegen die noch immer niedrige Impfquote unternehmen. Interessierte konnten sich im Internet für mehr als 6.000 Termine mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech anmelden. Sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen sind möglich. Die Idee zu der Aktion kam von der Pandemiebauftragten der Kassenärztlichen Vereinigung Pforzheim, Nicola Buhlinger-Göpfarth. Die Stadt kümmerte sich um die Organisation und hat zahlreiche ehrenamtliche Helfer rekrutiert, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen sollen.

Jonathan Schmid trainiert wieder für den SC Freiburg

16:55 Uhr

Jonathan Schmid ist nach mehr als zwei Monaten seit seiner Infektion mit dem Corona-Virus im privaten Umfeld und einem schweren Verlauf zurück im Mannschaftstraining des SC Freiburg. Trainer Christian Streich gab Auskünfte über den Fitnesszustand Schmids, der jetzt wieder "Zweikämpfe führen" und ins "Gegenpressing gehen" kann. Selbst zu seiner Krankheit äußern möchte sich Schmid nicht.

16:40 Uhr

Die Intensivstationen in Deutschland stehen nach Angaben der Vereinigung der Intensivmediziner (Divi) unter großem Druck. Demnach wurden bereits mindestens 693 sogenannte High-Care-Betten aus der Notfallreserve aktiviert. In einem High-Care-Bett werden Patientinnen und Patienten in der Regel künstlich beatmet. Die Kliniken in Deutschland melden dem Divi-Intensivregister als Notfallreserve ihre verfügbaren Kapazitäten an Betten und Mitarbeitern, die sie bei dringendem Bedarf innerhalb von sieben Tagen zusätzlich einsetzen können. Wenn die Notfallreserve aktiviert wird, bedeutet dies laut einem Sprecher der Divi Einschränkungen für die Behandlung in anderen Bereichen der Kliniken.

15:20 Uhr

Die Ständige Impfkommission (STIKO) will eine Corona-Impfung nur für Kinder mit Vorerkrankung empfehlen. Die Reaktionen darauf gehen weit auseinander. STIKO-Chef Thomas Mertens aus Ulm hat die Empfehlung im SWR-Interview erläutert.

Heilbronner DRK-Geschäftsführer sieht Corona-Impfpflicht positiv

15:07 Uhr

Die Impfpflicht für Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitsbereich ist beschlossen. Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Heilbronn, Ludwig Landzettel, sieht sie positiv.

Ärzte in Baiersbronn haben schon 900 Kinder gegen Corona geimpft

14:53 Uhr

Die Hausärzte am Spritzenhaus in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) impfen schon seit längerem Kinder unter zwölf Jahren. Im SWR-Interview spricht Arzt Wolfgang von Meißner von seinen Erfahrungen.

Pro und Contra zur Impfung für Kinder

14:32 Uhr

Nachdem die Ständige Impfkommission (STIKO) nun eine eingeschränkte Empfehlung nur für kleine Kinder mit Vorerkrankung und auf "inidviduellen Wunsch" ausgesprochen hat, liegt die Entscheidung bei den Eltern. Die Impfung für die 5-12 Jährigen ist zugelassen und ab Mitte Dezember in Deutschland erhältlich. Der Kinder- und Jugendmediziner Benedikt Fritzsching aus Heidelberg informiert im SWR 1 Podcast (9.12.) über das Pro und Contra:

13:35 Uhr

Die Einführung einer Corona-Impfpflicht für Gesundheitspersonal ist beschlossen. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat der von SPD, Grünen und FDP vorgelegten Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt.

70 Prozent der Deutschen wollen Kontakte über Weihnachten einschränken

13:20 Uhr

Wegen der angespannten Corona-Lage wollen siebzig Prozent der Deutschen während der Weihnachtsfeiertage ihre privaten Kontakte einschränken. Das zeigt der aktuelle ARD-Deutschlandtrend von infratest dimap. Zwölf Prozent wollen ihre Kontakte demnach sehr stark einschränken. Jeder vierte Befragte will dagegen auf Kontakte und Besuche nicht verzichten.

Neue Impfstützpunkte in Südbaden

12:57 Uhr

Um mehr Menschen gegen Corona impfen zu können, werden an vielen Orten in Baden-Württemberg neue Impfstützpunkte aufgebaut. In Südbaden gibt es jetzt neue Impfstützpunkte in Emmendingen, Freiburg und Offenburg.

Kinderarzt verteidigt eingeschränkte STIKO-Empfehlung für Kinder

12:34 Uhr

Der stellvertretende Landesverbandsvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Baden-Württemberg, Ralph-Alexander Gaukler, findet es gut, dass die STIKO vorerst nur einen ersten Schritt in Sachen Kinderimpfung geht. Diese will Corona-Impfungen für Kinder nur empfehlen, wenn diese vorerkrankt sind oder Kontakt zu Risikopatienten haben. Im Interview mit dem SWR hat Gaukler erklärt, warum er diese Einschränkung für sinnvoll hält

12:03 Uhr

Der Bundestag hat eine Corona-Impfpflicht für das Gesundheitspersonal beschlossen. Zudem soll der Kreis der Impfberechtigten auf Apotheker, Zahn- und Tierärzte erweitert werden, wenn diese die fachlichen Voraussetzungen dazu erfüllen. Krankenhäuser sollen laut Gesetzentwurf einen finanziellen Ausgleich erhalten, wenn sie durch die Pandemie negative finanzielle Folgen haben - etwa wegen ausgefallener Operationen. Für das Gesetz der Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen stimmten 571 Abgeordnete. Mit Nein votierten 80 Abgeordnete, 38 enthielten sich. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen. Die Entscheidung wird am Mittag erwartet.

CDU: Auch angestellte Ärzte in Kliniken sollen impfen

11:46 Uhr

Der Vorsitzende und der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, Manuel Hagel und Michael Preusch, fordern, dass auch angestellte Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit bekommen, zu impfen. Der Ausbau bestehender Impfkapazitäten sei richtig und wichtig. Bislang sei die große Gruppe der angestellten Ärztinnen und Ärzte, insbesondere in den Krankenhäusern, aber nicht berücksichtigt worden, so Hagel in einer Pressemitteilung. Demnach können bislang nur Ärzte Impfstoff bestellen und sich für das Impfen registrieren, die einer kassen- oder privatärztlichen Tätigkeit in einer niedergelassenen Praxis nachgehen.

Lauterbach: Kampf gegen Pandemie oberstes Ziel

11:35 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat den Kampf gegen die Corona-Pandemie zum obersten Ziel der neuen Bundesregierung erklärt. Die Ampel-Koalition habe sich vieles vorgenommen. "Das oberste Ziel ist für uns der Schutz der Bevölkerung in der Gesundheitskrise." Man werde alles tun, um diese Krise schnell zu beenden, so Lauterbach im Bundestag zur Debatte über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes.

Booster für Infizierte - wer braucht die Corona-Drittimpfung und wer nicht?

11:10 Uhr

Brauchen mit Corona infizierte Personen eine Drittimpfung? Laut Robert Koch-Institut ist für alle Geimpften, die sich mit Corona infizieren, erst mal keine Auffrischungsimpfung nötig.

9:50 Uhr

Die Polizei in Mannheim hat im Zusammenhang mit gefälschten Impfnachweisen eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. Das teilte das Mannheimer Polizeipräsidium mit. In den vergangenen Wochen seien immer häufiger gefälschte Impfnachweise aufgetaucht, mit denen Ungeimpfte sich echte Impfzertifikate ausstellen lassen wollten, so die Polizei. Deshalb sei nun die neunköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet worden, die sich mit solchen Delikten in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis beschäftigen soll. Es sei aufgefallen, dass Impfnachweise nicht nur für den "Eigengebrauch" gefälscht, sondern auch verkauft wurden. Deshalb wolle die Polizei durch die Ermittlungsgruppe möglichst schnell kriminelle Strukturen zerschlagen.

9:30 Uhr

2G-Plus, Omikron, Booster und Kinder-Impfung - was wird empfohlen? Was sollte ich über die Corona-Impfung wissen? SWR3 und das SWR Fernsehen fragen am Freitag, den 10. Dezember zwischen 13 und 15 Uhr nach. Gesprächspartner sind der Kinderarzt Johannes Hübner, der Virologe Martin Stürmer, der ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam, der Psychologe Peter Kirsch und der SWR-Wissenschaftsjournalist Patrick Hünerfeld. In der Sendung, die parallel im Radio und Fernsehen übertragen wird, können Hörer und Zuschauer Fragen stellen, die die Experten beantworten.

SLK-Kliniken brauchen Spenderblut

8:50 Uhr

Der SLK-Klinikverbund mit Hauptsitz in Heilbronn ruft zur Blutspende auf. Der Bedarf könne derzeit nur knapp abgedeckt werden. Ein Grund sind viele Covid-Erkrankte. Die Kliniken verzeichnen zudem ein hohes Patientenaufkommen durch Notfälle wie Unfälle, das auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie liegt. Hinzu komme, neben der Versorgung von Tumorpatienten, die hohe Anzahl von intensivpflichtigen COVID-19-Patienten, die teilweise auch Blutprodukte benötigen. Man könne sich an keine Phase erinnern, in der Blut so knapp war wie derzeit, hieß es in einer Mitteilung der SLK-Kliniken. Dort werden monatlich rund 1.200 Blutkonserven benötigt. Das Blutdepot befindet sich im Klinikum am Gesundbrunnen.

FAQ: Was spricht für und gegen eine Impfpflicht?

7:25 Uhr

Heute stimmt der Bundestag über eine Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen ab. Was spricht dafür und was dagegen? Was sagen die Betroffenen? Antworten auf wichtige Fragen:

Keine Tests: Unternehmen am Bodensee kündigt Mitarbeiter

6:51 Uhr

In der Firma ifm electronic in Tettnang (Kreis Bodensee) sind Mitarbeiter gekündigt worden, weil sie einen Corona-Test verweigerten. Nach Angaben eines Sprechers waren die sechs Mitarbeiter weder genesen noch geimpft, hätten also am Arbeitsplatz einen Corona-Schnelltest vorlegen müssen. Zwei Mitarbeiter wurden demnach gekündigt und vier Leiharbeiter abgemeldet. Das sei bedauerlich, aber notwendig, auch zum Schutz der anderen Angestellten, so der Unternehmenssprecher. Darüber hinaus habe es zehn Fälle gegeben, bei denen Mitarbeiter zugaben, mit gefälschten Impfausweisen zur Arbeit zu kommen. Sie bekamen Abmahnungen.

Drosten sieht geringes Impfrisiko bei jüngeren Kindern

6:06 Uhr

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hält bei der Corona-Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren das Risiko von Nebenwirkungen für gering. Drosten sagte in der ARD, bei jüngeren Kindern nehme man ein Drittel der Impfdosis, die Erwachsene und Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren bekommen. Die Impfung wirke aber trotzdem gut. Die Ständige Impfkommission hatte gestern die Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren eingeschränkt empfohlen - für Kinder mit Vorerkrankungen und mit Kontakt zu Risikopatientinnen und -patienten.

RKI meldet erneut leicht gesunkene Inzidenz

5:19 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag sie am Freitagmorgen bei 413,7. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 422,3 gelegen, vor einer Woche bei 442,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 61.288 Corona-Neuinfektionen - am vergangenen Freitag waren es 74.352. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 484 Todesfälle verzeichnet. Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Expertinnen und Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Studie sieht Deutschland recht krisenfest in der Pandemie

5:08 Uhr

In der Corona-Pandemie haben sich Demokratie, Staat und Verwaltung, Wirtschaft und soziale Sicherung einer Analyse zufolge in Deutschland als robust erwiesen. Die Bundesrepublik schneide bei der Krisenfestigkeit im internationalen Vergleich unter 29 Industrieländern gut ab, liege insgesamt nach Schweden und Neuseeland mit in der Spitzengruppe, heißt es in einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Dafür waren 94 Indikatoren von Februar 2020 bis Januar 2021 - also im ersten Corona-Jahr - untersucht worden, mehr als 70 Experten hatten Länderberichte erstellt. Berücksichtigt wurden Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) und Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Dennoch gebe es auch hierzulande erhebliche Defizite, die neue Ampel-Regierung müsse bei Digitalisierung und Krisenvorsorge einen Neustart angehen, forderten die Studienautoren. Bewertet wurden die drei Säulen Widerstandsfähigkeit der Demokratie, Organisation des Krisenmanagements von Politik und Behörden sowie drittens die Robustheit von Wirtschaft und Sozialstaat in der Pandemie.

SPD: Weiterhin Kurzarbeitergeld für Beschäftigte

3:36 Uhr

Beschäftigte von Betrieben mit anhaltenden Schwierigkeiten wegen der Corona-Lage sollen nach Angaben der SPD im Bundestag die Zeit weiter gut mit Kurzarbeit überbrücken können. "Die Auftragseinbrüche oder Lieferkettenprobleme aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind für viele Unternehmen und ihre Beschäftigten eine große Belastung", sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt der Deutschen Presse-Agentur. Heute soll im Bundestag mit einem Gesetz zur Stärkung der Impfprävention auch das aufgestockte Kurzarbeitergeld verlängert werden.

44 Verstöße gegen Ausgangssperre in Mannheim

2:54 Uhr

Bei einer zweieinhalbstündigen Kontrolle in Mannheim sind am Donnerstagabend 44 Verstöße gegen die Ausgangssperre registriert worden. Es sei hauptsächlich bei Verwarnungen geblieben, teilte die Polizei mit. "Viele Menschen sind sich der Ausgangssperre für Nichtimmunisierte nicht bewusst", sagte der Einsatzleiter Bernhard Dräxler. In Mannheim dürfen Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene ihre Wohnung derzeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nicht ohne triftige Gründe verlassen. Bei den zuvor angekündigten Schwerpunktkontrollen waren zwischen 21:30 Uhr und 23 Uhr mehr als 90 Polizisten beteiligt. Nach den derzeitigen Regeln dürfen nur Menschen mit Bussen und Bahnen fahren, die entweder geimpft, genesen oder getestet sind.

Freitag, 10. Dezember 2021