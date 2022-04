Das war der Samstag in Baden-Württemberg

18:08 Uhr

In Baden-Württemberg wurden laut Landesgesundheitsamt am Samstag 1.321 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet (Stand 16 Uhr). Im Vergleich zu Samstag vor einer Woche ist die Zahl der Neuinfektionen damit gesunken (1.539). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt in Baden-Württemberg bei 2,2 und damit leicht niedriger als gestern (2,29). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 80,4 (94,0 vor einer Woche). Aktuell werden 189 mit Covid-19 infizierte Personen auf Intensivstationen behandelt (vor einer Woche: 202). Es wurden außerdem zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus gemeldet. Pforzheim meldet derzeit die höchste Zahl an Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen (192,0 je 100.000 Einwohner), Heidelberg mit 27,7 die niedrigste.

17:39 Uhr

Mund-Nasen-Masken gehören künftig in Autos, Bussen und LKW in jeden Verbandskasten. Das Bundesverkehrsministerium hat der ARD bestätigt, dass eine entsprechende Regelung ins Gesetz kommen soll. Dafür muss aber eine andere Behörde die DIN-Norm für Verbandskästen ändern. Zwei Schutzmasken sollen dem Plan zufolge künftig in jedem Verbandskasten Pflicht sein.

Stiko-Chef unzufrieden mit Verlauf der Impfkampagne

14:20 Uhr

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, ist unzufrieden mit dem Verlauf der Impfkampagne gegen das Coronavirus in Deutschland. Dem Bayerischen Rundfunk sagte der Ulmer Virologe, aus seiner Sicht sei es betrüblich, dass sich gerade die entscheidende Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen im Augenblick nicht so impfen lasse, wie die Stiko das gerne sehen würde. Es sei noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. "Es ist klar aus allen mathematischen Modellierungen, dass diese Altersgruppe auch entscheidend sein wird für den Verlauf dieser vierten Welle und letztlich auch für den weiteren Verlauf der Pandemie in Deutschland", so Mertens. Ziel müsse sein, den Menschen verständlich zu machen, dass die Impfung entscheidend ist für die gesamte Bevölkerung.

Störungen von Impfaktionen bis hin zu Angriffen

12:22 Uhr

In nahezu allen Bundesländern hat es seit Beginn der Impfkampagne gegen das Coronavirus Angriffe auf Impfzentren oder teils schwere Störungen von Impfaktionen gegeben. Wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) unter den Ministerien, Landeskriminalämtern und einer Kassenärztlichen Vereinigung ergab, handelte es sich dabei meist um Sachbeschädigungen, vor allem Schmierereien. Es gab aber auch Drohungen, Beleidigungen, Diebstähle, körperliche Angriffe und in Sachsen eine Brandstiftung. Der Umfrage zufolge gab es bundesweit mindestens 190 polizeilich relevante Fälle, die im Zusammenhang mit Corona-Schutzimpfungen stehen. Die meisten wurden in Bayern und Sachsen registriert.

11:31 Uhr

In den Wahllokalen zur Bundestagswahl morgen gelten in Pandemie-Zeiten weiterhin die Hygieneregeln, wie zum Beispiel bei der Landtagswahl im März. So müssen in den Wahlgebäuden die Maskenpflicht und auch die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Stadt Herrenberg zum Beispiel weist daraufhin, dass die Wahlhelfer diese Regeln durchsetzen werden und verweist auf das Hausrecht. Die 3G-Regel gilt dagegen in den Wahllokalen nicht. Wahlen sind ein Kernelement der Demokratie. Aus diesem Grund darf die Ausübung des Wahlrechts nicht an Voraussetzungen wie eine Impfung oder einen Test gebunden und damit eingeschränkt werden.

Rund 230.000 Maskenpflicht-Verstöße im Bahnverkehr

8:37 Uhr

Rund 230.000 Verstöße gegen die Maskenpflicht in Zügen hat die Bundespolizei dieses Jahr laut "Welt am Sonntag" bisher in Deutschland erfasst. In den allermeisten Fällen hätten es die Beamten bei einer Belehrung belassen können, berichtete die Zeitung. In rund 11.300 Fällen wurden demnach zur Einleitung von Bußgeldverfahren die zuständigen Behörden vor Ort informiert. 745 Mal wurden dem Bericht zufolge sogenannte Beförderungsausschlüsse verhängt - die Verweigerer mussten also den Zug verlassen. Im Januar wurden mehr als 42.300 Ermahnungen ausgesprochen, seitdem ging die Zahl zurück und lag im August noch bei knapp 23.000.

Kreisimpfzentrum Baden-Baden schließt heute

6:55 Uhr

Das Kreisimpfzentrum in Baden-Baden öffnet heute nach acht Monaten Betrieb zum letzten Mal seine Pforten. Seit Ende Januar haben sich dort fast 80.000 Menschen zum ersten und zweiten Mal impfen lassen. Das Kreisimpfzentrum im Kurhaus ist heute noch bis 16 Uhr geöffnet.

Inzidenz in Deutschland erneut gesunken

6:34 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 60,6 an. Tendenziell geht die Zahl somit seit rund zwei Wochen zurück. Am Vortag hatte der Wert bei 62,5 gelegen, vor einer Woche bei 72,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 7.211 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4:08 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 8.901 Ansteckungen gelegen.

5:51 Uhr

Fahrerinnen und Fahrer von Pkw, Lkw und Bussen müssen künftig verpflichtend Mund-Nasen-Schutzmasken im Fahrzeug dabei haben. Das berichtet die "Rheinische Post " und beruft sich auf eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums. Demnach müssen im Verbandskasten immer zwei Masken zu finden sein - auch nach der Corona-Pandemie. Die Vorgabe soll laut der Sprecherin mit der nächsten Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung umgesetzt werden - und dann voraussichtlich im nächsten Jahr greifen. Wer den Verbandskasten dann nicht um zwei Masken ergänzt, muss dem Bericht zufolge mit einem Bußgeld rechnen.

Samstag, 25. Septemberg 2021