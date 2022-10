Samstag, 15. Oktober 2022

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Isolationspflicht: Virologe mahnt zur Vorsicht

21:19 Uhr

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter hat sich gegen den rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) gewandt, der ein Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte gefordert hatte. Man müsse vorsichtig sein mit dem Vorhaben, so Plachter im SWR. Die Lage in den Krankenhäusern spitze sich zu, deshalb sei es problematisch, Pfleger und Ärzte mit positivem Corona-Befund arbeiten zu lassen. Allerdings könne man darüber diskutieren, die Isolationspflicht für andere Bereiche zu beenden.

10:06 Uhr

Die deutschen Krankenhäuser dringen auf eine rasche Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen. Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen stünden die Kliniken "mit dem Rücken zur Wand", sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Ein Normalbetrieb sei in den meisten Krankenhäusern bereits nicht mehr möglich. Die Landesregierungen sollten daher gemeinsam mit den Gesundheitsämtern prüfen, wo Maskenpflichten in Innenräumen angebracht sind, fordert Gaß. Gleichzeitig gehe es um den Appell an die Menschen, freiwillig Masken zu tragen. Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sagte am Freitag, er halte die baldige Einführung einer Maskenpflicht zum Schutz der Kliniken für möglich.

6:32 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 731,9 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 760,1 gelegen (Vorwoche: 635,7; Vormonat: 244,1). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Expertinnen und Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 91.508 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 122.265) und 160 Todesfälle (Vorwoche: 129) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Samstag, 15. Oktober 2022