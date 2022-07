Samstag, 2. Juli 2022

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Dürr fordert Länder zum Handeln auf

18:57 Uhr

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen und der befürchteten Herbstwelle hat FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr den Ländern vorgeworfen, immer nur nach dem Bund zu rufen, aber selbst zu wenig zur Vorbeugung zu tun. "Die rufen oft nach freiheitseinschränkenden Maßnahmen, aber bereiten sich selbst organisatorisch nicht auf die Herbst-/Winterwelle vor", sagte Dürr im Deutschlandfunk. "Ich erwarte eine organisatorische Vorbereitung ohne jede Freiheitseinschränkung zunächst mal, und dann schauen wir uns an, was ist noch nötig, was müssen wir dem einzelnen Bürger noch abverlangen." Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen hatten den Bund angesichts einer drohenden Corona-Welle im Herbst zuletzt gedrängt, schnell die gesetzlichen Voraussetzungen für schärfere Schutzmaßnahmen zu schaffen.

16:28 Uhr

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat Kritik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Wegfall der FFP2-Maskenpflicht im bayerischen Öffentlichen Nahverkehr zurückgewiesen. Holetschek sprach von "maßvollen Erleichterungen bei der Maskenpflicht im bayerischen ÖPNV". Der Freistaat habe "mit am längsten von allen Bundesländern an der FFP2-Maske festgehalten", erklärte der CSU-Politiker am Nachmittag. In Bayern gebe es im ÖPNV nun die Wahl zwischen FFP2-Maske und medizinischer Maske. Damit bestehe "weiterhin eine gute Schutzwirkung". Holetschek verwies auf das gestrige Gutachten des Sachverständigenausschusses. Das habe bestätigt, dass für die Schutzwirkung einer Maske insbesondere der richtige Sitz entscheidend sei. "Wichtig ist, dass die Maskenpflicht weiter besteht und die Masken korrekt getragen werden."

13:10 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Abschaffung der FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Bayern kritisiert. Das sei angesichts der Corona-Sommerwelle ein klarer Fehler, schrieb Lauterbach am Samstag auf Twitter. "Lockern in Welle hinein wirkt unlogisch und diskreditiert den gleichzeitigen Ruf nach mehr Maßnahmen durch den Bund." Seit heute ist im Freistaat nur noch eine medizinische Maske in Bussen und Bahnen vorgeschrieben. In Baden-Württemberg gilt dies schon länger.

Städte- und Gemeindebund für kostenlose Schnelltests ab Herbst

7:02 Uhr

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert, dass ab Herbst wieder kostenlose Coronatests für alle eingeführt werden. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Tests seien ein wichtiger Baustein, um eine Infektionswelle zu bekämpfen. Seit vorgestern müssen für die Tests in der Regel drei Euro bezahlt werden.

Samstag, 2. Juli 2022