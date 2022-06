Samstag, 11. Juni 2022

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

21:25 Uhr

In Baden-Württembergs Restaurants und Cafés fehlt es an Personal. Denn während der Corona-Krise haben sich viele Beschäftigte aus der Gastro-Szene einfach einen anderen Job gesucht.

20:45 Uhr

Auch wenn man wieder ohne Maske einkaufen kann: Viele Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in Baden-Württemberg kämpfen immer noch ums Überleben. Die Corona-Pandemie hinterlässt Spuren.

Studie: Katzen können Corona übertragen

19:00 Uhr

Das Coronavirus kann einer Studie zufolge vermutlich von Katzen auf Menschen übertragen werden. Forscher beschreiben im Fachblatt "Emerging Infectious Diseases" einen Fall in Thailand, bei dem sich eine Tierärztin im August 2021 mit dem Virus infiziert hatte. Sie hatte in der südthailändischen Stadt Songkhla eine positiv getestete Katze behandelt und war von dieser angeniest worden. Das Tier habe das Virus vermutlich von ihren beiden Haltern bekommen. Die Wissenschaftler betonen aber in einem Bericht der "New York Times", dass sich das Virus deutlich häufiger vom Menschen auf Katzen überträgt als in umgekehrter Richtung. Allerdings unterstreiche der Fall die Notwendigkeit, bei einer Infektion auch Tiere im Haushalt zu isolieren.

Mertens zum Anstieg der Corona-Infektionen

11:45 Uhr

Der leichte Anstieg der Corona-Infektionen ist nach Auffassung des Ulmer Virologen Thomas Mertens kein Grund, sich allzu große Sorgen zu machen. Das sagte der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Freitag dem SWR. Im Herbst und Winter sei allerdings mit einem größeren Anstieg zu rechnen. Eine Impfempfehlung der Stiko gebe es noch nicht. Das hänge damit zusammen, das nicht bekannt sei, welche Variante im Herbst und Winter kursiere, so Mertens.

RKI registriert 65.337 Corona-Neuinfektionen

6:40 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 348,9 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 318,7 gelegen (Vorwoche: 270,3; Vormonat: 507,1). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage.

3:52 Uhr

Reisende aus dem Ausland in die USA müssen ab Sonntag keinen negativen Coronavirus-Test mehr vor ihrem Flug vorlegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde CDC am Freitag (Ortszeit) in Washington mit. Die Pandemie sei durch die weitverbreitete Impfung, die Verfügbarkeit von Behandlungsmöglichkeiten und eine gewachsene Immunität innerhalb der Bevölkerung "in eine neue Phase eingetreten", begründete die Behörde den Schritt. Dadurch sei das Risiko in den USA gesunken, schwer an Corona zu erkranken oder gar zu sterben. Die US-Reisebranche hatte für vollständig geimpfte Flugreisende seit längerem ein Ende der Testpflicht gefordert. Reisende mit Zielen in den USA müssen sich bislang am Tag vor ihrem internationalen Flug testen lassen und dürfen nur mit einem negativen Ergebnis an Bord. Die Testpflicht gilt unabhängig vom Impfstatus und sowohl für Ausländer als auch für Amerikaner. Ausgenommen sind Menschen, die frisch von Covid-19 genesen sind und ein Schreiben eines Arztes oder einer Gesundheitsbehörde vorweisen können.

Samstag, 11. Juni 2022