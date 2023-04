Alle 30 Minuten ein Bus: CDU zweifelt an BW-Mobilitätsgarantie ab 2026

Was ist eigentlich diese Mobilitätsgarantie?

Die im Koalitionsvertrag geplante "Mobilitätsgarantie" sieht vor, dass alle Orte in Baden-Württemberg von 5 Uhr früh bis Mitternacht mit dem ÖPNV erreichbar sein sollen. Eigentlich will das Land es bis 2026 schaffen, dass im ländlichen Raum in den Hauptverkehrszeiten der Halbstundentakt gilt und im Ballungsraum der Viertelstundentakt. In der zweiten Stufe bis 2030 soll dann den ganzen Tag gelten, dass im Ballungsraum der Viertelstundentakt erreicht wird und im ländlichen Raum der Halbstundentakt. Um das Vorhaben zu finanzieren, will Hermann unter anderem den Kommunen die Möglichkeit geben, eine Nahverkehrsabgabe einzuführen. Dann könnten die Kommunen entscheiden, ob sie alle Einwohner oder nur die Autofahrer zur Kasse bitten.