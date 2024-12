Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Georg Bruder hat BW-Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Mittwochabend Stellung zur Kritik an den Leistungstests im Rahmen der wiedereingeführten Grundschulempfehlung genommen. Sie betonte, der viel diskutierte Matheleistungstest der neuen Kompetenzmessung Kompass 4 sei nur eine von drei Komponenten für die verbindliche Grundschulempfehlung. "Wenn er geschafft wird, dann hat er eine zusätzliche Komponente - und wenn nicht, dann ist er in diesem Fall und in diesem Jahr überhaupt nicht relevant", so Schopper.