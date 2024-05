per Mail teilen

Ein riesiger Kran und eine schwebende Brücke: Es war schon spektakulär, was sich am Samstagmorgen in Calw abgespielt hat. Dabei ging es um eine Baumaßnahme zur Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn. Sie soll künftig von Calw nach Renningen (Kreis Böblingen) führen und den Nordschwarzwald mit dem Großraum Stuttgart verbinden. Dazu musste eine Fußgängerbrücke eingehoben werden.