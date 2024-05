Wohnen in der Schweiz wird immer teurer. Zuletzt sind im Nachbarland die Mieten sogar rekordverdächtig gestiegen - vor allem in den Städten.

Mit 6,3 % in den vergangenen zwölf Monaten sind die Mieten so stark gestiegen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr, so der Befund der Raiffeisenbank. Weil die Nachfrage für Wohnraum in Zukunft wohl steigen wird, ist eine Entspannung der Mietpreise erstmal nicht zu erwarten.