In vielen Teilen Baden-Württembergs steht uns ein schöner Donnerstag bevor. Nach starker Bewölkung am Vormittag lockert die Wolkendecke im Verlauf des Tages immer weiter auf und immer häufiger kommt die Sonne heraus. Das macht sich auch an den Temperaturen bemerkbar, denn heute sind bis zu 16 Grad am Kaiserstuhl möglich.