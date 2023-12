Bild des Tages

In Ilsfeld (Kreis Heilbronn) wartet man jedes Jahr darauf: In der Nacht zum Nikolaustag hüllen Unbekannte den stationären Blitzer im Zentrum in ein Nikolaus-Kostüm. So auch wieder in der Nacht auf Mittwoch (6.12.). Nach wie vor ist es ein Rätsel, wer dahintersteckt. Die Säule steht gegenüber der Gemeindeverwaltung und der Polizei. Doch dort will niemand etwas gesehen haben. Die Behörden dulden den Scherz, auch wenn der Blitzer in der 30er-Zone an diesem Tag keine Einnahmen bringt.