Für die Merlins Crailsheim sieht es in der Basketball Bundesliga momentan gar nicht gut aus. Heute setzte es die Siebte Niederlage in Folge für die Merlins. Am 23. Spieltag verlor Crailsheim in Rostock mit 79:86 und rutscht dadurch in der Tabelle auf Platz fünfzehn ab.