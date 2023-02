SWR-Redakteurin Franziska Weigelt SWR

Die Stuttgarterin Franziska Weigelt ist gut rumgekommen, im Ausland sowie auch in Baden-Württemberg. Im SWR "schafft" sie "für Online" und "Social".

Biografie

Franziska Weigelt begann während ihres Germanistik-Studiums in Tübingen online zu schreiben, zum Beispiel Rezensionen für das Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart. Der Vorteil: das ging auch von Dänemark aus, wo sie später studierte. Nach Stationen in Philadelphia, Sydney und Hamburg zog es Franziska Weigelt als freie Journalistin nach Berlin. Nach drei Jahren ging es in den Südwesten: Als SWR-Volontärin lernte sie Ecken von Baden-Württemberg kennen, die sie zuvor nur aus Verkehrsmeldungen kannte. Heute ist sie fest in Stuttgart verwurzelt, in der SWR Aktuell Online Baden-Württemberg Redaktion sowie auch privat.