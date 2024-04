Es gibt einen neuen Schädling, der breitet sich mit enormer Geschwindigkeit in Baden-Württemberg aus: die Asiatische Hornisse. Vor 20 Jahren kam sie erstmals von China nach Europa, seitdem ist ihr Siegeszug auch in Deutschland kaum mehr aufzuhalten. Im vergangenen Jahr wurden in Baden-Württemberg 500 ihrer Nester gezählt. In diesem Jahr werden es mindestens tausend sein, befürchten Experten.

Asiatische Hornisse frisst gerne Bienen

Das ist keine gute Nachricht, denn die asiatischen Hornissen fressen ausgerechnet unsere Honigbienen besonders gerne. Weil die Hornissen-Königinnen in diesen Tagen anfangen, ihre Nester zu bauen, ist bei der Bekämpfung Eile geboten. Im Kreis Karlsruhe ist Harald Wiedemann der Mann für solche Fälle. Er ist Feuerwehrmann und einer der Hornissenfachberater in Baden-Württemberg.