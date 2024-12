Am Freitag werden im Bergland Sturm- und Orkanböen erwartet. In den Hochlagen in BW kann es am Sonntag zu Schneefall kommen. Der große Wintereinbruch bleibt aber wohl aus.

Es wird zum Wochenende etwas winterlich in Baden-Württemberg - zumindest in den höheren Lagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet nach orkanartigen Sturmböen am Freitag mit vereinzelten Schneeschauern im Bergland. Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg Auf der Karte werden aktuelle Warnungen des Deutschen Wetterdienstes für Baden-Württemberg angezeigt. Nachdem sich am Donnerstag bei Temperaturen von bis zu 7 Grad zwischen Nebelschwaden vielerorts die Sonne zeigt, wird es abends regnerisch. Vereinzelt fallen laut SWR-Wetterexperten Schneeflocken, die sich aber schnell in Regen verwandeln. Ab dem späten Donnerstagnachmittag ziehen laut DWD im Schwarzwald und auf der Alb zunehmend Sturmböen auf. In der Nacht sei im Schwarzwald außerdem Starkregen zu erwarten. Orkanböen auf dem Feldberg Bis Freitagvormittag ist laut DWD oberhalb von 1.000 Metern mit orkanartigen Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 115 Stundenkilometern zu rechnen. Auf dem Feldberg werden sogar Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erwartet. Eine Warnung vor Orkanböen gelte für die Kreise Freudenstadt, Waldshut, Lörrach, Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald mit der Stadt Freiburg, der Ortenaukreis und der Schwarzwald-Baar-Kreis. Auch in den Landkreisen Rottweil, Calw und Rastatt sowie in Baden-Baden kann es stürmisch werden. Die Lage soll sich laut DWD bis zum Abend abschwächen. Im Nordosten von Baden-Württemberg ist laut DWD am Freitag mit Regen zu rechnen, ansonsten bleibt es überwiegend trocken. Die Höchstwerte betragen 6 Grad im Bergland und bis zu 11 Grad im Breisgau. Die Wettervorhersage für Donnerstag und den Rest der Woche hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger zusammengefasst: Video herunterladen (35,6 MB | MP4) Leichter Schneefall auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald Am Samstag wird es regnerisch bei milden Temperaturen von bis zu 12 Grad. In der Nacht auf Sonntag ist wieder Regen zu erwarten, der nach Angaben des DWD oberhalb von 500 Metern als Schnee fällt. Auf der Schwäbischen Alb und im Südschwarzwald könnte der Schnee sogar ein bis zwei Zentimeter hoch liegen bleiben. Gebietsweise sei durch den Schneematsch mit Glätte auf den Straßen zu rechnen, teilt der DWD mit. Zum Anfang der Woche bleibt es weiter kühl. Frost und Glätte werden am Montag bei Tiefstwerten zwischen 2 und -5 Grad Celsius erwartet. Mit Schneefall sei dann auch im Nordschwarzwald zu rechnen, teilte ein Sprecher des DWD mit. Der große Wintereinbruch bleibe allerdings aus.