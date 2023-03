So ist BW vom Ärztestreik in kommunalen Kliniken am Donnerstag betroffen

Patientinnen und Patienten in Baden-Württemberg müssen am Donnerstag an rund 80 kommunalen Kliniken mit Einschränkungen rechnen. Grund ist ein Warnstreik der Ärzteschaft.

Mit einem eintägigen Warnstreik will der Berufsverband der Ärztinnen und Ärzte, Marburger Bund, Druck machen bei den Tarifverhandlungen. Medizinerinnen und Mediziner in sechs Bundesländern, darunter auch 9.500 Ärztinnen und Ärzte in Baden-Württemberg, sind daher am Donnerstag aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Auch in Baden-Württemberg kann es an etwa 80 kommunalen Krankenhäusern zu Einschränkungen kommen. Die Patientenversorgung in Notfällen sei sichergestellt, dafür gebe es Notdienstvereinbarungen, so der Marburger Bund.

Krankenhäuser für den Notfall besetzt

Am Universitätsklinikum Mannheim etwa solle es eine personelle Besetzung wie an Wochenenden geben, teilte ein Sprecher mit. Neben Notfällen seien Intensivstationen, Transplantationen sowie alle nicht aufschiebbaren Operationen und Therapien von Krebspatienten von den Streikmaßnahmen ausgenommen. Patienten, die von ihrem Haus- oder Facharzt mit der Bitte um sofortige Behandlung überwiesen werden, könnten ebenfalls wie üblich behandelt werden, hieß es.

Laut einem Sprecher des Klinikums Heidenheim wird dort ab Betriebsbeginn gestreikt. Hier arbeiten rund 180 Ärztinnen und Ärzte. Chirurgen, Anästhesisten und Kardiologen seien vor Ort und eine Notversorgung gesichert. Geplante OPs habe man in Absprache mit den Betroffenen verschoben. Die Krankenhaus GmbH des Alb-Donau-Kreises, zu dem mehrere Kliniken gehören, hat auf Anfrage des SWR erklärt, dass an ihren Häusern am Donnerstag nicht gestreikt wird.

"Unsere Mitglieder fühlen sich von den Arbeitgebern bisher nicht ernst genommen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Arbeitgeberseite die Tarifverhandlungen verschleppen will"

Ärzte wollen mehr Geld und Inflationsausgleich

Der Marburger Bund fordert von den Arbeitgebern für die bundesweit rund 55.000 Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Kliniken eine Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Zudem solle es rückwirkend zum 1. Januar einen Inflationsausgleich geben. Damit sollen die Preissteigerungen seit der letzten Entgelterhöhung im Oktober 2021 ausgeglichen werden.

Gestreikt werden soll auch in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In den Ländern gebe es teilweise lokale Aktionen, so ein Sprecher vom Marburger Bund. Die zentrale Kundgebung findet in München statt.