An mehreren kommunalen Krankenhäusern in der Rhein-Neckar-Region sind am Donnerstag Ärzte im Warnstreik. Die Patientenversorgung sei aber sichergestellt, betonen die Kliniken.

An der Universitätsmedizin Mannheim würden alle nicht aufschiebbaren Operationen und Therapien von Krebspatienten sowie Behandlungen auf der Intensivstation trotz des Warnstreiks stattfinden, teilt das Klinikum dem SWR mit. Allerdings könnten Untersuchungs- und Behandlungstermine abgesagt werden. "Alle Notfälle können in gewohnter Weise behandelt werden, ebenso bereits stationär aufgenommene Patienten." Auch Krankenhäuser aus der Pfalz beteiligen sich Auch Ärztinnen und Ärzte der Krankenhäuser des Neckar-Odenwald-Kreises sowie Mediziner aus der Vorder- und Südpfalz sind am Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen. Darunter: Das Klinikum Ludwigshafen, die Stadtklinik Frankenthal und das Pfalzklinikum in Klingenmünster. Auch in diesen Kliniken sei die Versorgung der Patienten gesichert. Ärztegewerkschaft fordert mehr Lohn Der Bundesverband Marburger Bund will damit in den Tarifverhandlungen den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen. Die Ärztegewerkschaft fordert einen Inflationsausgleich und zusätzlich eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 3. April angesetzt.