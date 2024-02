Meinung: Auf einmal zwei, drei, viele AfDs

per Mail teilen

Hohe Umfragewerte, viele Neumitglieder: Die AfD sonnt sich im Erfolg - und ruft mit "Bündnis Sahra Wagenknecht", Werteunion und Dava Nachahmer auf den Plan, beobachtet Stefan Giese.

Sollten Sie auf der Suche nach einer Partei sein, die Ihnen das Blaue vom Himmel verspricht, die behauptet, früher sei ausnahmslos alles besser gewesen, und die für jedes erdenkliche Problem mit Leichtigkeit Sündenböcke aus dem Hut zaubern kann, dürfen Sie mittlerweile aus dem Vollen schöpfen.

Eine Meinung von Stefan Giese SWR SWR/Christian Koch

Denn bei Parteien ist es so, wie im echten Leben: Erfolg ruft Neider und Nachahmer auf den Plan. Und die Partei, die sich derzeit in Deutschland unverkennbar im Erfolg sonnen kann, ist die AfD. Trotz aller entlarvender Skandale, erschreckender Deportationsträume und massenhafter Gegenproteste steht sie in den Umfragen ausgesprochen gut da und kann sich nach eigenen Angaben über viele neue Mitgliedsanträge freuen.

„Das können wir auch!“, denken sich offenbar die ebenfalls dem Populismus zugeneigten Teile der Konkurrenz und lassen im Moment eine Partei nach der anderen das Licht der Welt erblicken. Neben dem Original stehen derzeit zur Auswahl: mit dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“ eine AfD mit sozialem Gewissen, mit der in Gründung befindlichen „Werteunion“ eine AfD in spießig und jetzt ganz neu: mit der „Demokratischen Allianz für Vielfalt und Aufbruch“ (kurz: Dava) eine AfD für Migranten.

Eren Güvercin von der muslimischen Alhambra-Gesellschaft über die Erfolgsaussichten für die Dava:

Da sollte doch für jeden Geschmack etwas dabei sein. Vorausgesetzt natürlich Sie stören sich an gewissen Nebensächlichkeiten nicht. Etwa grundsätzlich mit den einfachsten Antworten selbst auf die kompliziertesten Fragen abgespeist zu werden. Probleme zwar beschrieben aber auf keinen Fall gelöst zu bekommen. Oder dem gesellschaftlichen Zusammenhalt beim Zerbröseln zuzuschauen oder noch weiter ins Feuer zu gießen.

Wenn das alles auf Sie zutrifft, haben Sie mittlerweile die volle Qual der Wahl.