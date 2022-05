Himbeer-Sekttorte

per Mail teilen

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stehbach

SWR Märte Burmeister

Zutaten:

Für den Biskuit-Teig:

5 Eier

80 g Zucker

100 g Mehl

Sekt zum Tränken

Für die Sekt-Füllung:

200 ml Sekt

80 g Puderzucker

6 Blätter Gelatine

500 ml Sahne

Himbeeren oder andere Beeren

Zubereitung:

Für den Biskuit-Teig die Eier und den Sekt mit dem Zucker zusammen kräftig aufschlagen. Dann das Mehl nach und nach in die Masse sieben und vorsichtig unterheben. Eine Springform (20cm) einfetten.

Tipp: Auf das Bodenblech der Springform Backpapier legen und dann den Ring darauf einspannen. Dann muss man, wenn der Teig gebacken ist, nur am Rand mit dem Messer schneiden.

Jetzt den Teig einfüllen und bei 180°C Ober/Unterhitze für 30 bis 45 Minuten backen. Nun den Biskuit aus der Form nehmen und auskühlen lassen. In zwei Scheiben waagerecht teilen und beiseitelegen.

Für die Sektfüllung die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Nun die Sahne steifschlagen. Dann 50 Milliliter vom Sekt in einem Topf mit dem Zucker leicht erhitzen, die Gelatine auswringen und dazugeben. Rühren, bis sie sich vollständig aufgelöst hat. Jetzt vom Herd nehmen und den restlichen Sekt einrühren.

Wenn die Masse kalt genug ist, die geschlagene Sahne nach und nach unterheben.

Zum Schichten zuerst die Biskuit Scheiben mit etwas Sekt tränken. Dann eine Scheibe Biskuit in die Springform geben und etwas von der Sektfüllung darauf verteilen. Dann Himbeeren gleichmäßig in die Sektfüllung drücken, so dass sie fast bedeckt sind. Das Ganze wiederholen, bis alles verarbeitet ist und eine letzte Deckschicht mit der Sektcreme den Abschluss gibt.

In den Kühlschrank stellen und warten, bis sie fest ist. Aus der Form nehmen, eventuell noch mit geschlagener Sahne einstreichen und mit Himbeeren garnieren.

Profi-Tipps fürs Kochen mit Sekt Soßen werden schön fluffig, wenn man kurz vor dem Servieren einen Schluck Sekt dazugibt.

Fürs Kochen oder Backen immer trockenen oder extra-trockenen Sekt (brut oder extra-brut) verwenden, weil darin mehr Säure und Aroma stecken.

Als Dessert eignet sich gut ein Sorbet aus Erdbeeren oder Himbeeren mit Sekt aufgefüllt!

