Moderatorin Corinne Schied: Kochen immer nach "Schema C"

SWR4 Moderatorin Corinne Schied kocht für ihr Leben gern. Sie probiert gern Neues aus - oft ohne Rezept, aber mit viel Gefühl. Wir haben sie ausgefragt zum Thema Essen und Kochen, und sie hat knackig geantwortet - typisch Corinne!

Wie bist du zum Kochen gekommen?

Eigentlich so richtig erst, als unsere beiden Kinder auf der Welt waren. 'Mama, ich will Nudeln!' 'Ich aber lieber Kartoffeln!' Mein Mann Rühreier mit Brot und ich Huhn mit Reis. Das Ergebnis: vier unterschiedliche Gerichte in 30 Minuten. Fast jeden Tag. Ich weiß - ich bin selber schuld...

Was schmeckt dir am besten? Und was gar nicht?

Am besten: asiatisch, also indisch oder persisch. Ich liebe Reis - alle Sorten!

Gar nicht: fettes Essen.

Was fandest du als Kind richtig eklig?

Kochfisch. Mit Ketchup hab ich's runter gekriegt.

Ist dir mal was richtig misslungen und warum?

Die Samtklöße aus gekochten Kartoffeln!

Ich hatte die Milchmenge von Omas Rezept falsch abgelesen .... Ergebnis: Matsch an zehn Fingern!

Was ist immer in deinem Kühlschrank?

Soja-Joghurt, Mandelmilch, Chicoree und Gurke

Was frühstückst Du? Süß oder herzhaft? Butter oder Margarine?

Im Moment entweder Soja-Joghurt mit Dinkel-Flakes oder Obst. Oder nix!

Betthupferl ja oder nein - wenn ja, was?

Ja. Leider.

Fastest du auch mal gerne und warum?

Ich hab mal gefastet - im Kloster. Da war ich Anfang 20. Ich hatte eine Haut wie Samt und Seide, und es hat mir sehr gut getan.

Heute hab ich keine Lust drauf ...aber vielleicht morgen?

Was ist dir eine Sünde wert?

In Bitterschokolade getauchte kandierte Orangen und Baiser gefüllt mit karamellisierten Nüssen. Beides hab ich in Barcelona gegessen.

Zum Niederknien.

Probierst du gerne Ernährungstrends aus? (Low-carb, Superfood)

Ich denke, Trends werden gern überbewertet. Ich fühle, was ich essen will und mir gut tut.

Isst du auch mal nachts?

Oh ja!!

Wer kocht bei dir zu Hause?

Ich!

