Grüner Spargel pfiffig mariniert aus dem Ofen für Ostern

Der Osterhase bringt auch den ersten frischen grünen Spargel auf den Tisch. SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer verleiht dem Spargel mit einer pfiffigen Marinade angenehme Würze. Im Ofen gebacken eignet sich das Gemüse als vegetarische Hauptspeise und als Beilage zu Fisch oder Fleisch.

Portionen: 8 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Für den Spargel:

700 g grüner Spargel (1 cm unten abgeschnitten, unteres Drittel geschält)

1 EL Butter

Für die Soße:

2 Knoblauchzehen

250 ml Weißwein

5 EL Olivenöl

3 EL Balsamico-Creme

Zitronenabrieb

1 Msp Vanillemark

Salz

Pfeffer

1 TL Zucker

150 g getrocknete Tomaten (in Öl)

50 g Pinienkerne

Zubereitung grüner Spargel

Vom Spargel etwa einen Zentimeter abschneiden und das untere Drittel schälen.

Grüner Spargel muss nicht geschält werden Der grüne Spargel muss nicht zwingend geschält werden, er wird trotz Schale sehr weich!

Geben Sie den Spargel dann in eine kleine Auflaufform, die vorher mit viel Butter ausgerieben wurde.

Aus den Spargelresten einen Sud machen Aus den Spargelresten (Schale und weggeschnittene Abschnitte) können Sie einen Sud herstellen, einfrieren und später für Soßen verwenden!

Zubereitung Sauce

Aus dem fein geschnittenen Knoblauch, dem Weißwein, Olivenöl, der Balsamico-Creme, dem Zitronenabrieb, der Vanille, dem Salz, Pfeffer und dem Zucker eine feine Marinade herstellen.

Den Weißwein durch Apfelsaft ersetzen Den Weißwein können Sie ersetzen – nehmen Sie die halbe Menge Apfelsaft!

Nun die getrockneten und gewürfelten Tomaten zugeben.

Getrockenete Tomaten in Öl verwenden Verwenden Sie getrocknete Tomaten, die in Öl eingelegt waren, sie lassen sich besser verarbeiten!

Den Spargel mit der Marinade übergießen und gut vermengen. Dann für 15 bis 20 Minuten in den auf 180 Grad Heißluft vorgeheizten Ofen geben. In der Zwischenzeit die Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne leicht anrösten, bis sie Farbe bekommen.

Nun den fertigen Spargel auf einem Teller anrichten, die Marinade mit den getrockneten Tomaten wieder darüber geben und mit den Pinienkernen garnieren.

Mit Parmesan garnieren Geben Sie gehobelte Parmesan-Späne obendrauf, das passt wunderbar zu grünem Spargel!

Das Rezept "Grüner Spargel aus dem Ofen" zum Herunterladen

