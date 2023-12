Rezept für Müsli: Granola mit Früchten selber machen

per Mail teilen

Knuspriges Müsli, auch Granola genannt, kann man selber machen, mit Haferflocken, Mandeln und Trockenfrüchten. Lecker fürs gesunde Frühstück.

Koch/Köchin: Zaneta Frankenfeld aus Münstermaifeld

Selbstgemachtes Müsli ist ein schönes Geschenk SWR Alexandra Daub

Zutaten für das Rezept

500 g Haferflocken (fein oder kernig)

125 g Amaranth

125 g Quinoa

50 g geschroteter Leinsamen

100 g Mandeln

100 g Buchweizen

6 EL Kokosöl

1 Prise Salz

100 ml Fichtenspitzensirup, alternativ Honig oder Ahornsirup

60 g geröstete Bucheckern

100 g Trockenfrüchte (Heidelbeeren, Erdbeeren, Holunderbeeren oder andere Früchte nach Wahl)

5 EL Brennesselsamen (Reformhaus)

1/2 TL Vanillepulver

100 g Rosinen

Zum Verpacken: Schraubgläser, Etiketten, Stift

Zubereitung des Müslis

Ofen auf 180°C vorheizen.

Haferflocken, Amaranth, Quinoa, Leinsamen, Mandeln und Buchweizen in einer großen Schüssel zusammen verrühren.

Kokosöl, Salz und Fichtenspitzensirup (oder Honig oder Ahornsirup) erwärmen, bis es eine flüssige Masse ergibt.

Danach mit in die Schüssel zu den Körnern geben und alles gut vermengen. Die Mischung auf zwei Backbleche verteilen und in den Ofen geben. Alles jeweils nach zehn Minuten mit dem Pfannenwender wenden, danach weitere zehn Minuten backen. Die Backbleche abkühlen lassen und die Mischung wieder in die Schüssel geben.

Anschließend Bucheckern, Früchte, Brennesselsamen, Vanille und Rosinen dazugeben.

Alles miteinander vermengen, das fertige Müsli mit der Suppenkelle in Schraubgläser füllen, diese beschriften und nach Wunsch dekorieren.

Das Müsli kann man gut mit Joghurt, Milch, Fruchtmus und frischem Obst servieren.

