Frittierte Eier mit Senfsauce und Salat aus roter Bete

Die Eier werden hier mit einer knusprigen Panade umhüllt und frittiert. Lecker dazu: die cremige Senfsauce und der frische Salat aus roter Bete.

Koch/Köchin: Corinne Schied

SWR Jens Alinia

Zutaten

Für den Rote-Bete-Salat

250 g rote Bete, gegart, gewürfelt

Salz, Zucker, Pfeffer, etwas Pflanzenöl

Schnittlauchröllchen

Zutaten Senfsauce

3 EL Butter

1 mittlere Zwiebel, fein gehackt

2 EL Mehl

450 ml Vollmilch

1 gestr. TL Salz und weißer Pfeffer, frisch gemahlen

Prise Zucker

3-5 EL normaler Senf und gekörnter Senf

Petersilie, fein geschnitten

Für die Eier

8 Eier, wachsweich gekocht, gepellt

6 EL Mehl zum Mehlieren

1-2 Eier

8-10 EL Pankomehl oder Semmelbrösel

ca. 600 ml Pflanzenöl zum Frittieren

"Frittierte Eier sind eine praktische Zweitverwertung von wachsweichen Eiern. Dazu passt die schön senfige Sauce und ein frischer Salat aus roter Bete!"

Zubereitung

Die rote Bete mit den Zutaten vermischen. Zurückhaltend würzen.

Für die Senfsauce in einem Topf die Zwiebel in der Butter glasigbraten. Nun das Mehl einrühren und unter Rühren mit anschwitzen. Die Milch langsam einrühren, aufkochen lassen und unter Rühren, bis die Sauce andickt. Mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und Zucker würzen.

Den Senf peu à peu dazugeben, bis die Sauce den gewünschten Geschmack hat. Dann nicht mehr kochen und warm halten.

Für die frittierten Eier das Fett in einem Topf auf etwa 80°C erhitzen. Die Eier wie beim Wiener Schnitzel erst mehlieren, dann in Ei und dann in den Bröseln wenden.

Im Fett in einer tiefen Pfanne goldgelb frittieren.

Auf tiefen Tellern einen Kranz aus rote-Bete-Salat legen, die Senfsauce in die Mitte gießen und die frittierten Eier halbiert darauf anrichten und mit der Petersilie servieren.

Corinnes Tipp: Der Senf darf erst am Schluss in die Sauce und nicht kochen, sonst gehen die Senföle kaputt!

