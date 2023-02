Mit Laugen-Brioche durch die Faschingszeit

per Mail teilen

Kräftiger Geschmack und eine braun-glänzende Oberfläche, das ist typisch für Laugengebäck aller Art. Gerade in der Faschingszeit geben die Laugen-Brioche eine gute Grundlage. Egal ob belegt mit Schinken, Käse und Gürkchen oder nur mit einem Hauch Butter, die knusprigen Laugen-Brioche sind immer lecker!

Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Joachim Habiger

Zutaten für den Briocheteig:

500 g Mehl (Type 405)

10 g Hefe

8 g Salz

13 g Zucker

25 g Milchpulver (ersatzweise 200 ml Milch)

200 ml sehr kaltes Wasser

80 g Butter

Zutaten für die Lauge:

1 l Wasse

50 g Natron

Außerdem:

Backpapier/Backmatte

grobes Salz

Backzeit: Bei 200 Grad etwa 20 bis 25 Minuten backen.

Lauge richtig zubereiten

Ein Liter Wasser mit dem Natron aufkochen und dann erkalten lassen.

Tipp: Kann man Lauge wiederverwenden? Die Lauge können Sie in einem gut verschließbaren Gefäß aufbewahren und mehrfach verwenden.

Briocheteig ohne Ei

Mehl mit der zerbröselten Hefe, Salz, Zucker und Milchpulver in der Maschine mischen, dann das Wasser dazu gießen. Die Butter in kleinen Stücken oder Flöckchen untermengen. Den Teig zirka fünf Minuten in der Maschine rühren.

Tipp: Brioche mit Rührgerät herstellen Nehmen Sie eine mittlere Rührstufe. Der Teig soll nicht warm werden.

Anschließend den Teig zu einer Kugel zusammen kneten und für zirka 20 Minuten in die Kühlung geben.

Tipp: Briocheteig in den Kühlschrank Diesen Hefeteig unbedingt kühlen. Der Briocheteig enthält sehr viel Butter, die sich an einem warmen Ort vom Teig lösen würde.

SWR Corinna Holzer

Nach der Kühlung den Teig in 50 Gramm Stücke einteilen, erst rund und dann länglich formen, so bekommt er die nötige Spannung. Das ergibt zirka 12 Laugenstangen. Die Stangen für zirka 30 Minuten abgedeckt ruhen lassen.

SWR Corinna Holzer

Anschließend die Teigstangen in die angesetzte Lauge tunken und auf ein Backblech mit Backpapier oder Backmatte legen.

Tipp: Ist eine Lauge gefährlich? Ziehen Sie zum Eintauchen in die Lauge Gummi-Handschuhe an. Oder verwenden Sie zum Eintauchen ein Sieb!

Mit dem Messer leicht quer einschneiden und mit grobem Salz bestreuen.

Tipp: Warum werden Laugenstangen eingeschnitten? Wenn Sie die Laugenstangen einschneiden, dann kommt beim Backen der sogenannte Ausbund, also etwas weißer Teig, hervor. Das sieht besonders schön aus.

SWR Corinna Holzer

Danach bei 200 Grad im Backofen zirka 20 bis 25 Minuten backen. Auskühlen lassen und nach Lust und Laune belegen. Oder – einfach reinbeißen!

