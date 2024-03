Wissenswertes zur Rundwanderung

Streckenlänge: 7 km und zirka 460 Höhenmeter



Reine Gehzeit: zirka 3 Stunden



Untergrund: gut befestigte Wanderwege (Schotterwege und Waldwege, die vor allem an heißen Tagen viel Schatten bieten.)



Für wen ist die Strecke geeignet? Leichte Bergwanderung, für gemütliche Wanderer, Familien, Senioren mit guter Kondition. Wanderstöcke sind empfehlenswert



Anreise: Mit dem Auto. Parkmöglichkeiten am Riedholzer Skilift.



Alternativ kann man auch den Eistobel ganz durchwandern. Start ist dann am Infozentrum am Parkplatz Eistobelbrücke – die Wanderung ist dann allerdings etwas länger.