Wandern auf der Schwäbischen Alb: von Hayingen durchs Glastal nach Zwiefalten

SWR4 Moderator Holger Bentzien wandert dieses Mal durch das Glastal auf der Schwäbischen Alb von Hayingen nach Zwiefalten, vorbei an Höhlen, einem Schloss bis zu einem der bedeutendsten Münster des Spätbarocks.

Wandern durchs Glastal zwischen Hayingen und Zwiefalten - die Strecke

Streckenlänge: beträgt zirka 8 Kilometer

Reine Gehzeit: zirka 2 Stunden 15 Minuten

Untergrund: Schotterwege, Waldwege und teilweise asphaltiert.

Art der Strecke: Es handelt sich um eine Streckenwanderung nach Zwiefalten. Von hier kann man entweder wieder zu Fuß zurückgehen oder einen Bus nehmen. Alternativ stellt man vor der Wanderung ein Auto in Zwiefalten ab (hier gibt es genügend Parkmöglichkeiten).

Gefälle der Strecke: Hayingen liegt auf 661 Metern und Zwiefalten liegt auf 538 Metern. Das heißt, die Strecke verläuft zu 95 Prozent gerade beziehungsweise abfallend.

Streckenverlauf: Die Wanderung startet im Luftkurort Hayingen am Digelfeldparkplatz (ausreichend Parkplätze vorhanden) und führt durch das Biosphärengebiet Wacholderheide zum Hayinger Brückle, durch das Glastal, vorbei am Schloss Ehrenfels über Wimsen nach Zwiefalten. Die Strecke verläuft durch Wälder und Heiden entlang vom Hasenbach und der Zwiefalter Ach.

Das sollten Sie auf der Wanderung unbedingt anschauen

Die Wimsener Höhle ist die einzige mit dem Boot befahrbare Wasserhöhle Deutschlands und der perfekte Rückzugsort bei heißem Wetter.

Das Schloss Ehrenfels zwischen Hayingen und Zwiefalten ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Einstmals war es der Sommersitz der Äbte, heute ist es eine gut gebuchte Hochzeitslocation.

Weitere Tipps für unterwegs

Bei den Aufführungen des Naturtheaters Hayingen kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Von August bis Anfang September finden noch einige Aufführungen von verschiedenen Theaterstücken, wie zum Beispiel "Die schwäbische Schöpfung", statt.

Die Holzofenbäckerei bei Zwiefalten eignet sich für einen Rast, denn hier wird das Brot noch nach alter Tradition gebacken. Ein Vesper gibt es für hungrige Wanderer in der dazugehörigen Gartenwirtschaft.

Das beste Fotomotiv auf der Strecke

Die Strecke zwischen Hayingen und Zwiefalten hat einige gute Fotomotive zu bieten. Dazu zählen die Wachholderheide, die Brücken im Glastal, die typischen Albfelsformationen auf der Schwäbischen Alb, das Schloss Ehrenfels und die Wimsener Mühle und Höhle.

Das Zwiefalter Münster gehört zu einem der bedeutendsten Bauwerke im spätbarocken Stil in Deutschland. Der Besuch ist ein Muss!

Hier können Sie einkehren oder rasten

Die Gastronomie in Wimsen bietet gut bürgerliches Essen in Bio-Qualität. Hier steht auch ein kleiner Kiosk für ein leckeres Eis bereit sowie ein Wasserspielplatz für Kinder. Eine Einkehr beim Münsterwirt oder im Brauhaus warten am Ende der Strecke.