Holger Bentzien ist mit Rucksack im Land unterwegs. Hier finden Sie die Touren, die er schon gemacht hat, und können uns selbst einen Tourvorschlag für Baden-Württemberg senden.

Alle vier Wochen ist Holger Bentzien in Baden-Württemberg auf Wandertour. Gemeinsam mit einer Hörerin oder einem Hörer wandert er die Strecken, die Sie ihm vorschlagen. Wenn Sie also eine Idee für eine tolle Tour im Land haben und gemeinsam mit unserem Moderator auf Wanderschaft gehen wollen, dann schicken Sie uns doch gleich Ihren Vorschlag für eine Wanderung in Baden-Württemberg.

Unterwegs mit Holger Bentzien: Schicken Sie uns Ihre Wandertour in BW

Hier finden Sie die letzten Touren im Überblick.