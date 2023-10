Wandern im Welzheimer Wald rund um Berglen

Tolles Fotomotiv auf der Rundwanderung

Natur pur – in Berglen-Oppelsbohm auf dem Weg nach Birkenweißbuch. Bürgermeisteramt Berglen

Das Wandergebiet Berglen präsentiert sich zu jeder Jahreszeit von seiner schönsten Seite. Wenn im Frühling die Obstbäume blühen, im Sommer, wenn man an saftig grünen Wiesen vorbei wandert oder im Herbst, wenn das Laub die Natur in zahlreichen Rottönen in ein Meer aus Farbe verwandelt. Außerdem kann die Natur auch recht mystisch wirken, wenn man früh morgens unterwegs ist.