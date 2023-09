Wandern im Allgäu durch den Eistobel zur Riedholzer Kugel

Wunderschöne Wanderung im Allgäu durch den Eistobel. Der Rundwanderweg führt vorbei an einem Wasserfall zur Riedholzer Kugel und bietet bezaubernde Ausblicke auf die Allgäuer Berge.

Wissenswertes zur Rundwanderung Streckenlänge: 7 km und zirka 460 Höhenmeter



Reine Gehzeit: zirka 3 Stunden



Untergrund: gut befestigte Wanderwege (Schotterwege und Waldwege, die vor allem an heißen Tagen viel Schatten bieten.)



Für wen ist die Strecke geeignet? Leichte Bergwanderung, für gemütliche Wanderer, Familien, Senioren mit guter Kondition. Wanderstöcke sind empfehlenswert



Anreise: Mit dem Auto. Parkmöglichkeiten am Riedholzer Skilift.

"Diese Wanderung hat zu jeder Jahreszeit ihren Reiz. An heißen Tagen ist es im Eistobel angenehm kühl und im Winter bietet der Eistobel eine wilde Winterlandschaft mit einem Eisfall."

Rundwanderweg durch den Eistobel zur Riedholzer Kugel – Start der Tour

Start der Wanderung beim Skilift Riedholz. Herbert Neidhardt | tt-bilder

Streckenverlauf: Der Rundwanderweg führt uns vom Skilift in Riedholz am Spielplatz Eistobel vorbei zum Wasserfall am Eissteg, der an heißen Sommertagen gerne zur Abkühlung besucht wird. Die obere Argen fließt durch diesen Tobel.

Die Brücke im Eistobel auf dem Rundwanderweg im Allgäu. Herbert Neidhardt | tt-bilder

Der Eistobel ist sehr abwechslungsreich Alternativ kann man auch den Eistobel ganz durchwandern. Start ist dann am Infozentrum am Parkplatz Eistobelbrücke – die Wanderung ist dann allerdings etwas länger.

Unbedingt anschauen: Der Wasserfall im Eistobel, der im Sommer für Abkühlung sorgt und im Winter für einzigartige Fotomotive. Herbert Neidhardt | tt-bilder

Wandern hoch zur Skihütte: Aussicht garantiert

Über Stock und Stein. Der Rundwanderweg im Allgäu bietet im Sommer viel Schatten. Herbert Neidhardt | tt-bilder

Danach steigen wir an einer kleinen Kapelle nach Hohenegg hinauf. Hier hat viele Jahre der deutsche Wissenschaftsjournalist Horst Stern gelebt. Durch den Wald bergaufwärts erreichen wir die Skihütte der Bergwacht Isny – ein herrlicher Aussichtspunkt von dem man Maierhöfen, Isny und bis Leutkirch sehen kann.

Von der Skihütte der Bergwacht Isny hat man einen tollen Blick auf Maierhöfen, Isny und Leutkirch im Allgäu. Herbert Neidhardt | tt-bilder

Über einen breiten Fahrweg wandern wir weiter zur Riedholzer Kugel – mit 1069 Metern der höchste Punkt im Westallgäu. Hier werden wir mit einer herrlichen Aussicht auf die Nagelfluhkette, den Bregenzer Wald und das Schweizer Alpsteingebiet belohnt. Über eine Raststation mit Spielplatz wandern wir wieder nach Riedholz hinunter.

Am Gipfel der Riedholzer Kugel. Der höchste Punkt im Westallgäu. Bei diesem Ausblick bietet sich eine Pause an. Herbert Neidhardt | tt-bilder

Das beste Fotomotiv bei der Rundwanderung Herbert Neidhardt | tt-bilder

Der Fernblick über den Bregenzer Wald zu den Schweizer Bergen ist fantastisch und lässt allen Hobby-Fotografinnen und -Fotografen das Herz höher schlagen. (In der Bildmitte ist der Alpstern mit dem Säntis zu sehen.)

Eine echte Überraschung bieten die zwei "Raststationen" mit Spielplätzen entlang der Strecke, auf denen balanciert und geklettert werden kann.

Der Extra Tipp: Der Rundwanderweg kann auch im Winter gemacht werden und bietet tolle winterliche Motive mit Eis und Schnee. Allerdings sind hier Grödel, also Steigeisen, dringend anzuraten!

Noch interessant: Wer die Tour macht, sollte unbedingt einen Abstecher nach Isny machen. In der Fußgängerzone lädt die Gastronomie zum Verweilen ein.

Zwischenstopp bei der Rundwanderung am Schloss Isny

Das Schloss Isny geht auf ein Benediktinerkloster aus dem Jahr 1096 zurück, das nach dem großen Stadtbrand 1631 im barocken Stil wiederaufgebaut wurde. Herbert Neidhardt | tt-bilder

Für Kunstinteressierte: Die Ausstellung von Friedrich Hechelmann in der Kunsthalle im Schloss Isny ist absolut sehenswert. Öffnungszeiten: Mi – Fr: 14-18 Uhr. Sa, So und Feiertage: 11-18 Uhr.

Impressionen aus der Kunsthalle im Schloss Isny. Herbert Neidhardt | tt-bilder

Fazit der Wanderung von SWR4 Moderator Holger Bentzien "Eine schöne Wanderung, die an heißen Tagen auch kühle Abwechslung bietet - auf Waldwegen und im Eistobel. Wer Zeit hat, sollte den Eistobel ruhig komplett durchwandern und hat so noch etwas mehr "Schluchtenfeeling". Wanderstöcke sind empfehlenswert, vor allem für den Abstieg von der Riedholzer Kugel, der über viel Wurzelwerk führt."

