Mit 80 Jahren denkt Michael Holm noch lange nicht ans Aufhören. Auf dem neuen Album „Holm 80“ präsentiert er seine alten Lieder in neuem Gewand.

"Meine Frau sagt immer: Geh, fahr, spiel und singe – Hauptsache du kommst zurück."

Er ist seiner Frau sehr dankbar, denn sie lässt ihn das tun, was er am liebsten macht: auf der Bühne stehen. Für ihn steht fest: "Ein Leben ohne Musik geht nicht – vor allem nicht so wie ich gelebt habe und so viele schöne Momente gehabt habe."

Und damit es weiter solche Momente gibt, hat er jetzt 14 seiner großen Hits in neuen Versionen aufgenommen, viele mit bekannten Gaststars. Mit dabei ist natürlich "Tränen lügen nicht", sein tatsächlich einziger Nummer-Eins-Hit in den deutschen Charts.

Ein Schlagerstar zum Anfassen - Michael Holm und die SWR4 Hörerinnen und Hörer machen Fotos. SWR Ronny Zimmermann

"Tränen lügen nicht" wurde mit den Londoner Symphonikern aufgenommen

Wie das Lied zustande kam, ist Michael Holm heute noch gut in Erinnerung. Es war ein Sommer in den 70er Jahren und seine Lieblingsmusiker aus München waren in Urlaub. Da habe er dann Eric Woolfson, den einen Teil des Alan Parsons Project ("Don’t Answer Me", "Eye In The Sky") angerufen und um Hilfe gebeten, erzählt der Sänger. "Er fragte: 'Wie viel soll es kosten' und ich habe gesagt: 'Geld spielt keine Rolle'", erinnert sich Holm.

Die 100 Personen starken Londoner Symphoniker hat er bekommen, weitere Musiker und Chorsängerinnen und die Musik wurde von 11 Uhr morgens bis 3.30 Uhr in der Nacht aufgenommen. "Und dann habe ich gesagt: Jetzt singe ich es noch ein".

Michael Holm hat Gaststars von Ramon Roselly bis Michelle

Bei der Neuaufnahme dieses Songs wird er gleich von mehreren seiner Gaststars unterstützt. Mickie Krause, Ramon Roselly und Alexandra Rotan singen und summen das bekannte "A-ha-ha-ha-ha". Weitere Gäste auf dem Album sind unter anderem Michelle und Andreas Gabalier, von deren Energie bei den Musikaufnahmen Holm schwärmt.

Er sieht aber auch, dass sich die Arbeit der Musiker durch die Mediennutzung stark verändert hat. "Musiker und Sänger sind mehr den je interessiert, öffentlich aufzutreten", analysiert Holm, "der Künstler hat sich vom Plattenerfolg emanzipiert". Früher hätten die Plattenverkäufe die Menschen in die Konzerte gebracht, heute sei es umgekehrt.

Michael Holm und SWR4 Moderator Matthias Methner (rechts) SWR Ronny Zimmermann

Otto Waalkes und sein Lied "Dänen lügen nicht"

Einen Clou hat er sich für das Ende des "Holm 80"-Albums aufgehoben. Da singt er zusammen mit Komiker Otto Waalkes "Dänen lügen nicht". Otto hatte damals diese Parodie in seinen TV-Shows und Konzerten zum Besten gegeben. "Es war eine wunderbare Parodie, die dem Lied einen neuen Schub gegeben hat", erinnert sich Holm, "das war damals entzückend und heute noch mehr". Michael Holm hat noch ein paar Zeilen mit einem Augenzwinkern dazu geschrieben und so Ottos Version geadelt.

Seit mehr als 60 Jahren ist Michael Holm im Musikgeschäft tätig, sein Fazit fällt knapp, aber treffend aus:

"Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, ich kann sogar sagen, dass ich glücklich bin."