Beatrice Egli stellt ihr neues Album "Balance" vor

Beatrice Egli startet weiter durch mit neuen Liedern und dem Album "Balance", das die Schweizerin exklusiv bei SWR4 vorstellt und einige Geschichten zu ihrem "Neuanfang" erzählt.

Beatrice Egli wagt den Neuanfang

Die sympathische Schweizerin wagt mit ihrem neuen Album "Balance" einen "Neuanfang". So lautet auch der erste Titel auf der neuen Platte. Beatrice Egli singt nach wie vor Schlager und ist immer noch dieselbe Frohnatur, dennoch gab es bei der Produktion der neuen Lieder große Veränderungen. Nach zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit hat sie sich von ihrem alten Team getrennt und ist mit neuer Plattenfirma und neuem Produzententeam "Volles Risiko" gegangen.

"Ich wollte Neues ausprobieren, bin auf eine musikalische Weltreise gegangen, was aber erstmal bedeutet hat, das Jetzige zurückzulassen und den Schlager neu zu entdecken - Vertrautes loszulassen und Neues zu wagen und mich dabei aus der Komfortzone zu nehmen."

Die Albumvorstellung mit Beatrice Egli im Video

Beatrice Eglis neues Album "Balance"

Monatelang hat Beatrice Egli an diesem Album gearbeitet. Sie hat bei allen Liedern mitgeschrieben, ihre Ideen eingebracht und hat tolle Leute gefunden, die ihre Geschichten in "Wortakrobatik und musikalisches Gewand" verpacken konnten. Dabei war ihre persönliche "Balance" zwischen Auftritten, Studio, Aufnahmen zur "Beatrice Egli Show" und dem Privatleben nicht immer einfach zu finden - aber sie schaffte es am besten in der Natur oder mit einem Stück Schoki.

"Das war ein emotionaler Prozess. Ich habe viel Neues gewagt und jetzt hört man diese Leichtigkeit. Aber der Weg dorthin war sehr intensiv."

"Zwischen den Wolken" - ein Song für die Großeltern

Emotional wurde es bei der Ballade "Zwischen den Wolken". Dieses Lied wurde ihren geliebten Großeltern gewidmet, die im vergangenen Jahr kurz nacheinander verstorben sind.

"Es waren meine Traumgroßeltern, sie waren immer auf Tour dabei, haben jeden meiner Auftritte verfolgt, sie haben mich immer bestärkt, meinen Weg zu gehen. Ich glaube, sie haben mich auch darin bestärkt diesen Neuanfang zu wagen."

Beatrice Egli im Duett mit Florian Silbereisen

"Das wissen nur wir" ist eine echte Überraschung auf dem Album, denn plötzlich taucht Florian Silbereisen als Duett-Partner auf. In diesem Lied geht die Schweizerin auf die Gerüchteküche um eine Liebesbeziehung mit dem Schlagersänger ein. Eine Antwort bleibt allerdings aus, schließlich geht es niemanden etwas an, was hinter verschlossenen Türen passiert.

"Ich glaube, ich habe auch so eine Balance im Leben, weil ich Privates für mich behalte."

So schön war die Albumvorstellung mit Beatrice Egli

Beatrice singt live im Studio mit und beweist, dass sie auch ohne technische Verstärkung eine echt gute Stimme hat. Beim Titel "Herzgesteuert" hat Beatrice Egli zusammen mit den SWR4 Gewinnern getanzt und gefeiert.

"Ich genieße es, die Reaktionen auf meine neuen Titel zu sehen."

Am Ende waren alle restlos begeistert und sehr beeindruckt von der quirligen Schweizerin und ihrem neuen Album "Balance".