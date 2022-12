Von der Manege auf die Gesangsbühne: Ramon Roselly und seine "Bella Vita"

Ramon Roselly wuchs in einer Zirkusfamilie auf, verdiente sein Geld als Gebäudereiniger und ist heute Superstar. Die wichtigsten persönlichen Facts über sein Leben gibt's hier!

Geburtstag 07.12.1993 Geburtsort Merseburg Sternzeichen Schütze Bürgerlicher Name Ramon Kaselowsky Größe 178 cm Partnerin Lorena Hein (seit 2014) Ursprünglich war ich mal Zirkusartist / Gebäudereiniger

#Zirkusleben im Wohnwagen und in der Manege

Schon als Kind stand Ramon Roselly im Rampenlicht, denn er wuchs zusammen mit fünf älteren Schwestern in einer Zirkusfamilie auf! Die Eltern Dany Roselly und Silvia Kaselowsky führten ein Zirkusunternehmen in siebter Generation, mussten das Unternehmen aber wegen der teuren Pflege der Zirkustiere aufgeben. Auch Ramons Cousin René Casselly ist berühmt. Er wurde als Gewinner der Fernsehshows "Ninja Warrior Germany" und "Let's Dance" bekannt.

#Weihnachtszirkus: Ramon Roselly moderiert zusammen mit Freundin Lorena Hein

Seit 2014 ist Lorena Hein die Frau an Ramons Seite. Sie stammt selbst aus einer Zirkusfamilie. In letzter Zeit sieht man nicht mehr viele gemeinsame Fotos des Pärchens – privat ist eben privat. Im Winter stehen Ramon Roselly und Freundin Lorena Hein aber gemeinsam im Rampenlicht, denn seit 2018 moderieren sie zusammen den Zwickauer Weihnachtszirkus.

#Fußballer mit Leidenschaft beim ESV Delitzsch

Ramon Roselly ist Sportler durch und durch. Auf seine Jungs vom ESV Delitzsch lässt er nach wie vor nichts kommen. Früher hatte Ramon den Fußball während des Zirkusaufbaus am Fuß kleben, mit Anfang 20 ist er dann in den Verein eingetreten und wurde Top-Torjäger. Auch wenn er seit seinem DSDS-Sieg weniger Zeit hat, versucht Ramon heute, wann immer es geht, das Team in der Abwehr zu unterstützen. Auch nach den Spielen geht es gesellig zu. Für die Jungs gibt es dann ein Bierchen, außer für den Mann mit der Rückennummer 11: Ramon trinkt keinen Alkohol.

#Selbstständig als Gebäudereiniger

Nachdem der Zirkus seiner Eltern dicht gemacht hatte, half Ramon Roselly in der Gebäudereinigunsfirma seines Onkels. Ramon fand Gefallen daran, verbesserte seine Skills und machte sich schließlich als Gebäudereiniger selbstständig, um seine Brötchen zu verdienen.

#DSDS 2020: Ramon Roselly gewinnt die 17. Staffel

Ramon Roselly lag in seinem Wohnwagen auf der Sitzbank, als er den Entschluss fasste, zu "Deutschland sucht den Superstar" zu gehen. Eine gute Entscheidung, wie sich später herausstellte! Seine Sieger-Trophäe steht heute im Wohnwagen neben genau dieser Bank. Angetreten ist er beim ersten Casting mit dem Oldschool-Song "100 Jahre sind noch zu kurz" des Schlagersängers Randolph Rose. Das war mutig und ungewöhnlich, aber Ramon begeisterte mit seinem Schmelz in der Stimme erst die Jury – Florian Silbereisen schenkte ihm später eine rote Glücksunterhose – und dann das Publikum. Das Live-Finale gewann er mit über 80 Prozent der Zuschauerstimmen. Einen so eindeutigen Sieg gab es in der DSDS-Geschichte noch nie!

#Der erste Schlager seit sieben Jahren an der Spitze der Charts – "Eine Nacht"

Nicht nur Dieter Bohlen fand es "mega", dass sein DSDS-Finalsong direkt durch die Decke ging. Auch Sieger Ramon Roselly war natürlich mega happy, dass seine musikalische Karriere direkt mit einem Nummer-Eins-Hit startet. Schon seit sieben Jahren gab es bis dahin keinen Schlager mehr an der Spitze der deutschen Singlecharts. Zuvor hatte das 2013 Schlagerqueen Beatrice Egli geschafft.

#Musikalische Erfolge und aktuelles Album "Träume leben"

Seit seinem DSDS-Sieg bleibt Ramon Roselly auf der Erfolgsspur, erhielt viele Auszeichnungen wie die Goldene Henne und ist gleichzeitig seinem Retro-Sound treu geblieben. Seit Debütalbum "Herzenssache" sowie sein zweites Album "Lieblingsmomente" 2021 schafften es auf den zweiten Platz der Album-Charts. Sein neuestes musikalisches Baby "Träume leben" ist Ende Oktober 2022 erschienen und enthält sommerliche Tracks wie "Bella Vita" oder "Ich freu mich so auf dich". Zum Musikvideo-Dreh der Ballade "Für uns zwei" hat er uns mit hinter die Kulissen genommen: