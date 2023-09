Lena Valaitis: "Johnny Blue" und das heimliche Karriereende

Lena Valaitis schrieb mit "Johnny Blue" Grand Prix-Geschichte. Über 50 Jahre stand die Sängerin auf der Bühne und verabschiedete sich heimlich in den Ruhestand zu ihrem Enkel.

Lena Valaitis – leises Karriereende und der Alltag mit ihrem Enkel

Keine Schlagzeilen, keine Abschiedsplatte und keine letzte Tournee — Lena Valaitis verabschiedete sich heimlich, still und leise aus dem Showgeschäft, einfach so. Seit drei Jahren ist sie bereits im Ruhestand, aber Langeweile kommt bei ihr bestimmt nicht auf. Die Nähe zur Familie und besonders zum Enkelsohn Eden, mit dem sie viel Zeit verbringt, bestimmen nach dem Karriereende den Alltag der Münchnerin.

"Unser Kleiner ist eine große Aufgabe! Er ist ein so spannendes Kind, bringt so viel Interessantes in mein Leben, er nimmt mich mit in seine Welt, ich sehe alles nochmals mit ganz anderen Augen."

Lena Valaitis schnallt sich die Rollschuhe an

Um fit zu bleiben, setzt Lena Valaitis auf viel Bewegung und Disziplin. Sie schnallt sich auch heute noch manchmal die Rollschuhe an. Auf der anderen Seite liebt sie die italienische Küche und Pasta in allen Variationen — und zu einem Stück Schwarzwälder Kirschtorte kann sie nur schwer "nein" sagen.

Lena Valaitis – eine bodenständige Künstlerin

In den vielen Jahrzehnten im Musikgeschäft hatte sie alles erreicht: zahllose Rundfunk- und TV-Auftritte, Galas, Bühnenprogramme und Auszeichnungen aller Art.

Als Moderatorin präsentierte sie zum Beispiel 1976 die letzte Ausgabe der legendären Sendung "Musik aus Studio B" mit Gästen wie Daliah Lavi oder Tony Marshall.

Ihre Karriere setzt in ihren Augen Können, Fleiß, Ausdauer und eine gehörige Portion Glück voraus. Popularität ist für sie eine Größe, mit der man bescheiden umgehen sollte. Daher ist sie immer ein bodenständiger Mensch geblieben.

"Ich habe gelernt, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und das Beste daraus zu machen."

Lena Valaitis privat: Ehemann Horst Jüssen und Sohn Don

Während der Dreharbeiten für die ARD-Sendung "Klimbim" lernte Lena Valaitis den Schauspieler Horst Jüssen kennen und lieben. 1979 heirateten sie und waren nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Traumpaar. Horst Jüssen schrieb Liedtexte für seine Ehefrau, darunter für das Lied "Ich spreche alle Sprachen dieser Welt". Bereits Lena Valaitis' Debüt als Komponistin im Jahr 1977 war eine Gemeinschaftsarbeit des Paares, denn für die Lieder "Anelyte" und "Spiel' mit dem Glück nicht vabanque" verfasste ihr Ehemann die passenden Worte. 1983 kam Sohn Don zur Welt und Lena Valaits zog sich Anfang der 1990er-Jahre von der Bühne zurück.

"Schlager sind wie Blumen. Eine gewisse Zeit erfreuen sie uns, dann welken sie und man hat das Verlangen nach frischen, neuen", sagte Lena Valaitis einmal. "Ich spreche alle Sprachen dieser Welt" zählt zu der Gattung der Schlager, die den Sprung zum Evergreen geschafft haben. Die TV-Premiere fand am 5. Januar 1978 vor 20 Millionen Zuschauer in der Hans Rosenthal-Sendung "Dalli Dalli" statt. SWR Ariola (Coverscan)

Lena Valaitis – Comeback und Schicksalschlag liegen nah beieinander

Mit einem Comeback 2001 konnte Lena Valaitis wieder an die früheren Erfolge anknüpfen. Im November 2008 kam dann allerdings ein herber Rückschlag: Ihr Ehemann Horst Jüssen starb an einem Krebsleiden. In dieser schweren Zeit fand Lena Valaitis Halt in der Familie und bei guten Freunden, zu denen auch Jack White gehört. Er bot ihr nach dem Tod ihres Mannes einen Vertrag an, der sie den Zeitpunkt für die Rückkehr ins Rampenlicht und die Anzahl der Auftritte frei wählen ließ.

"Musik hat etwas Therapeutisches und das hat mir sehr geholfen"

Lena Valaitis und ihr großer Hit "Johnny Blue"

Durch die Zusammenarbeit mit Jack White kam ihre Karriere schon in den 1970er-Jahren richtig auf Erfolgskurs. Der Produzent war für viele Hits verantwortlich, mit denen Lena Valaitis Stammgast in der ZDF-Hitparade war.

Als "Sternstunde" ihrer Karriere sieht die Künstlerin allerdings ihren Auftritt beim "Grand Prix d’Eurovision de la Chanson" 1981 in Dublin. Mit dem von Ralph Siegel geschriebenen "Johnny Blue" punktete sie bei vielen Ländern.

Platz Zwei beim "Grand Prix d’Eurovision de la Chanson"

Die Schweiz gab dem deutschen Beitrag null Punkte und ebnete so den Sieg für Bucks Fizz aus dem Vereinigten Königreich. Mit lediglich vier Punkten Abstand zum Sieger landete Lena Valaitis auf dem zweiten Platz. Ihre Äußerung, sie wolle nie wieder Schweizer Käse kaufen, nahmen ihr die Eidgenossen übel. Sie stellte später klar, dass ihre Aussage mit einem Augenzwinkern gemeint gewesen sei.

Nach ihrem Grand Prix-Erfolg mit "Johnny Blue" 1981 wird sie auch auf internationalem Parkett zum Star. Bereits bei der Abschlussparty wollten Show-Experten aus ganz Europa sie verpflichten. Ein besonderes Kompliment machten die Briten: Eine Zeitung titelte "We love Johnny" und so wurde auch die englische Fassung des Hits ein Erfolg. Ariola (Coverscan)

"Ein schöner Tag" – ein ganz besonderer Song

"Meine Sprache ist die Musik" lautet der Titel ihrer letzten CD von 2018. Besonders das Lied "Ein schöner Tag" hat für sie immer noch einen besonderen Stellenwert.

"Als ich 'Amazing Grace' das erste Mal hörte, wusste ich, dass ich es um jeden Preis in deutscher Sprache singen möchte."

Ihre Idee war es, das Lied nur sehr sparsam zu orchestrieren und quasi a cappella zu singen. Obwohl Jack White anderer Meinung war, willigte er ein und es wurde zu einem der populärsten Hits von Lena Valaitis.

Die Anfänge von Lena Valaitis: Von Litauen zum Aprés-Ski am Arlberg

Lena Valaitis stammt eigentlich aus Litauen und hieß mit bürgelichem Namen Anelė Luise Valaitytė. Ihr Vater ist als Soldat im Krieg gefallen. Die Mutter floh mit den beiden Kindern in den letzten Kriegstagen des zweiten Weltkrieges nach Deutschland und ließ sich in Memmingen in Bayern nieder. Zwei Jahre vor dem Abitur brach sie die Schule ab, ging zur Post nach Frankfurt und arbeitete in der Buchhaltung. Zu dieser Zeit nahm sie an einem Gesangswettbewerb teil, den sie auch gewann. Lena schloss sich der Band "Frederik Brothers" an. Bei einem Auftritt beim Après-Ski am Arlberg wurde sie für die Schallplatte entdeckt.

Im Juli 1970 stand ihre erste Platte in den Geschäften: "Halt' das Glück für uns fest" - eine Cover-Version des Milva-Titels "Le stagioni dell'amore". Wenig später hatte sie in der ZDF-Drehscheibe ihren ersten Fernsehauftritt. SWR Philips (Coverscan)

Heute singt Lena Valaitis nur noch für ihren Enkel oder bei der Hausarbeit. Zudem ist sie leidensachaftliche Malerin und lässt sich von impressionistischen Künstern inspirieren.