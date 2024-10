Prinzessin Kate, Prinz William und ihre Kinder George, Charlotte und Louis. Hier finden Sie immer die aktuellsten Bilder aus dem britischen Königshaus.

Prinzessin Kate und Prinz William besuchen in Southport Betroffene eines Messerangriffs. IMAGO IMAGO / Spotlight Royal

Prinzessin Kate und Prinz William besuchten in Southport die Rettungskräfte und Familien der Opfer eines schrecklichen Messerangriffs. Denn Ende Juli hatte ein Angreifer dort mehrere Kinder verletzt und drei Mädchen erstochen. Das Motiv ist nach wie vor unklar. Der Vorfall hatte zu heftigen Ausschreitungen in Großbritannien geführt. Kate und William zeigten ihr Mitgefühl und spendeten Trost. (10.10.2024)

Prinz William legt selbst Hand an die Autoreifen

Zeit für die Winterreifen? Nein, hier wechselt Prinz William nicht die Räder am Familienauto. Der Thronfolger hat in London ein Start-up-Unternehmen besucht. Das stellt Reifen speziell für Elektrofahrzeuge her. Dabei hat William – an diesem Tag mit Dreitagebart – einfach mal selbst Hand angelegt. (1.10.2024)

Prinz William wirkt gelöst und spricht über Kates Gesundheitszustand

Einen Tag nach Prinzessin Kates emotionalem Video geht Prinz William in Wales seinen royalen Pflichten nach. Dort besuchte er die Schüler der Swiss Valley Community Primary School in Llanelli, Carmarthenshire. Sichtlich gelöst schäkert er mit einem kleinen blonden Mädchen. Die Kleine genießt die royale Aufmerksamkeit und lacht Prinz William entgegen.

Eine Einwohnerin von Llanelli spricht, laut der britischen Zeitschrift "The Sun", den Prinzen auf Kates Video an. Er antwortet: „Das ist eine gute Nachricht, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns.” Wir wünschen weiterhin gute Genesung! (10.9.2024)

"Ich kann nicht in Worte fassen, wie erleichtert ich bin, endlich meine Chemotherapie beendet zu haben."

Prinzessin Kate hat ein emotionales Video veröffentlicht, in dem sie das Ende ihrer Chemotherapie verkündet hat. Dort läuft sie mit ihrer Familie glücklich und erleichtert durch Wald und Feld. Das war nun der erste Auftritt der 42-Jährigen, seitdem sie ihre Krebsdiagnose verkündet hat. In dem Video erzählt sie, wie wichtig ihr nun die "einfachen und wichtigen Dinge im Leben" sind: "lieben und geliebt werden".

Gleichzeitig macht die britische Prinzessin anderen Krebsleidenden Mut: "Ich bleibe bei euch, Seite an Seite, Hand in Hand." (9.9.2024)

Haarige Grüße! Die Olympischen Spiele 2024 sind vorbei – Prinz William und Prinzessin Kate danken den Sportlerinnen und Sportlern, die in Paris für das Olympia-Team von Großbritannien angetreten sind. In dem kleinen Video waren nicht nur die britischen Royals zu sehen, sondern auch Stars wie zum Beispiel David Beckham und US-Rapper Snoop Dogg. Es ist einer der wenigen Auftritte von Kate, allerdings sorgt aber vor allem der neue Look von Prinz William für Aufsehen. Der sonst so glattrasierte Prinz trägt nun einen Bart. (12.8.2024)

Prinz George: Neues Foto zum 11. Geburtstag

Prinz George, der älteste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate, wird elf Jahre alt. Anlässlich dieses Geburtstages veröffentlichen die Royals auf ihrer Instagramseite ein neues Schwarz-Weiß-Bild von ihm. Er lächelt zufrieden und sieht doch schon ziemlich erwachsen aus. Wie schon häufiger hat Mama Kate das Foto geknipst. (22.7.2024)

Prinzessin Kate stiehlt den Tennisstars in Wimbledon die Show

Was für eine positive Überraschung: Prinzessin Kate hat gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte das Herren-Finale des Tennisturniers in Wimbledon besucht. Sie verfolgte das Match von der Tribühne und übergab zum Schluss sogar den Pokal an den Sieger Carlos Alcaraz.

Kates Auftritte in der Öffentlichkeit sind aufgrund ihrer Krebserkrankung eine Seltenheit. Doch ihr Strahlen und ihre positive Ausstrahlung lassen hoffen (14.7.2024).

Prinz William und Sohn George feuern die englische Nationalmannschaft an

Da jubeln sie noch! Prinz William und sein Sohn Prinz George haben sich das EM-Finale Spanien gegen England in Berlin im Stadion angeschaut und mit ihrer Mannschaft mitgefiebert. Beim Ausgleich der Engländer sprang Prinz William vom Sitz und auch George klatscht begeistert. Doch die Euphorie sollte nicht lange anhalten. England hat das Finale 2:1 gegen Spanien verloren (14.7.2024).

42. Geburtstag: Happy Birthday Prinz William

Prinz William feiert seinen 42. Geburtstag und zu diesem Anlass gratuliert Kate ihm auch über Instagram und teilt ein neues Familienfoto. George, Charlotte und Louis springen mit Papa William von einer Düne und scheinen den Spaß ihres Lebens zu haben.

Royaler Besuch beim EM-Spiel England gegen Dänemark

Vor Anpfiff des EM-Spiels England gegen Dänemark unterhalten sich Prinz William und König Frederik auf der Zuschauertribüne. Beide wirken entspannt und verstehen sich gut, auch wenn es für die beiden Fußballfans gleich ans Eingemachte geht. Zu der guten Stimmung zwischen den beiden passt dann auch der diplomatische Endstand von 1 zu 1. (21.6.2024)

Prinz William springt für König Charles ein

An Tag zwei beim Pferderennen von Ascot vertritt Prinz William König Charles. Mit dem klassischen Zylinder und einem Lächeln sitzt er in der Kutsche. Das Tragen eines Zylinders ist für Männer in der königlichen Loge verpflichtend. (20.6.2024)

Prinz William als Ordensritter in schicker Robe

Ganz schön schick! In traditioneller dunkelblauer Robe und mit einem Hut, geschmückt von langen Straußenfedern, nahm Prinz William am "Garter Day" teil. Einmal im Jahr versammeln sich die Ritter des "Order of the Garter" auf Schloss Windsor. Der Hosenbandorden ist der älteste und wichtigste Ritterorden des Vereinigten Königreichs. (18.6.2024)

Prinzessin Kate: Erster Auftritt nach Krebsdiagnose bei "Trooping the Colour"

Aufgrund ihrer Krebsdiagnose hatte sich Prinzessin Kate für ein halbes Jahr komplett zurückgezogen. Nun zeigte sie sich zur Geburtstagsparade für König Charles III., auch bekannt als "Trooping the Colour", erstmals wieder in der Öffentlichkeit.

Ein Höhepunkt der Parade ist, wenn sich die ganze Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes zeigt, um die Flugshow der Royal Air Force zu beobachten.

In einer persönlichen Nachricht der Prinzessin, die der Palast am 15. Juni über Instagram teilte, schrieb sie:

"Ich hoffe, im Laufe des Sommers einige öffentliche Auftritte wahrnehmen zu können, aber ich weiß auch, dass ich noch nicht über den Berg bin."

Prinz William mit Schirm, Charme und Zylinder: Gartenparty trotz Regenwetter

Prinz William hat zur Gartenparty vor dem Buckingham Palast eingeladen – und das bei typischem Londoner Schmuddelwetter. Prinzessin Kate und König Charles nahmen nicht an der Veranstaltung teil. Prinz Williams Cousinen Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie und Zara Tindall, sowie viele andere Gäste und Teilnehmende von Wohltätigkeitsorganisationen und Verbänden waren dabei. (21.5.2024)

König Charles ernennt Prinz William zum Ehrenoberst

Ein Barett geht vom Vater an den Sohn: König Charles hat Prinz William im südenglischen Middle Wallop zum Ehrenoberst des Army Air Corps ernannt – ein Titel, den er über 30 Jahre selbst innehatte. Der "Apache"-Kampfhubschrauber im Hintergrund ist nicht nur Staffage: William ist ausgebildeter Militärpilot, er diente früher in der Luft- und Seenotrettung. Allerdings: Nur Prinz Harry flog einen solchen Apache tatsächlich im Kampfeinsatz. Die britische Presse wertete das als möglichen Affront des Königs gegen seinen jüngeren Sohn. Denn eigentlich sei zunächst Harry für den Ehrenoberst-Posten vorgesehen gewesen. (13.5.2024)

Prinzessin Charlotte strahlt an ihrem neunten Geburtstag

Auf dieses Bild hatten viele gewartet, pünktlich zum ihrem neunten Geburtstag kam es: Prinzessin Charlotte, Tochter von Prinzessin Kate und Prinz William, strahlt zu ihrem Jubeltag entspannt und natürlich in die Kamera. Da der Kensington-Palast sehr um die Privatsphäre von ihr und ihren beiden Brüder George (10) und Louis (6) bemüht ist, gibt es nur selten Bilder. Fotografin dieses Bildes soll übrigens wieder Prinzessin Kate selbst sein – wobei die misslungene Bildnachbearbeitung kürzlich ja einen kleinen Skandal zur Folge hatte. (2.5.2024)

Intensive Begegnung: Prinz William ganz nah

Das sind die Momente, die zeigen, wie wichtig manchen Briten die Begegnung mit den Royals ist: Im nordenglischen Newcastle upon Tyne eröffnete Prinz William ein Zentrum für suizidgefährdete Menschen. Beim Bad in der Menge kam es zu dieser intensiven Begegnung mit zwei Frauen. Die beiden trugen den Union Jack über die Schultern, die britische Nationalflagge. (30.4.2024)

Prinz William besucht eine Schule in Sandwell

Prinz William ist wieder in der Schule: Aber dieses Mal um mehr über ein preisgekröntes Projekt in der St. Michael's Church of England High School in Sandwell zu erfahren. Im Oktober 2023 lud der 12-jährige Freddie den Thronfolger in seine Schule ein, um über eine Gruppe von 11- bis 14-Jährige zu berichten, die sich wöchentlich für Ideen und Projekte zur psychischen Gesundheit von Männern starkmachen. Prinz William reagierte positiv auf die Einladung des Schülers und hielt Wort. Es war erst der zweite öffentliche Auftritt von Prinz William seit der Bekanntgabe der Krebserkrankung seiner Frau Kate. (25.4.2024)

Geburtstagsfoto von Prinz Louis zum 6. Geburtstag

Prinz Louis wird am 23. April 2024 sechs Jahre alt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Herzlichen Glückwunsch zum 6. Geburtstag, Prinz Louis! Wenn auch mit ein wenig Verspätung - das traditionelle Geburtstagsporträt anlässlich Prinz Louis' 6. Geburtstag kam doch noch! Es wurde nicht, wie in den Jahren zuvor, bereits am Abend vorher veröffentlicht, was direkt zu Spekulationen führte. Die Frage kam auf, ob dieser Ritualsbruch darauf zurückzuführen sei, dass sich William, Kate, George, Charlotte und Louis aufgrund von Kates Krebsdiagnose etwas mehr Raum für Privatsphäre einräumen. (23.4.2024)

Diesen niedlichen Schnappschuss veröffentlichten Prinz William und Prinzessin Kate anlässlich Louis 5. Geburtstages letztes Jahr:

Prinz William kocht Bolognese

Königliche Hoheit und Hilfskoch – Prinz William macht bei beiden Jobs eine gute Figur, wie er nun bei einem Wohltätigkeitsprojekt in Sunbury-on-Thames westlich von London zeigte: Die Organisation, bei der der Thronfolger kurzfristig mit in die Bolognese-Produktion eingestiegen ist, verarbeitet überschüssige Lebensmittel. Für William war es der erste öffentliche Auftritt nach Bekanntwerden der Krebserkrankung seiner Ehefrau Kate. (18.4.2024)

In einer emotionalen Videobotschaft hat Prinzessin Kate mit Spekulationen über ihren Gesundheitszustand aufgeräumt: Schock-Diagnose Krebs. Um welche Art Krebs es sich handelt sagte sie dabei nicht. Kate unterzieht sich derzeit einer vorsorglichen Chemotherapie. Die Familie um Prinz William und Prinzessin Kate befindet sich derzeit auf ihrem Landsitz bei Schloss Sandringham, wo sie traditionell die Osterferien mit den Kindern George (10), Charlotte (8) und Louis (5) verbringt. (22.3.2024)

Weiteres zur Videobotschaft von Prinzessin Kate finden Sie hier.

Auf ein schnelles Selfie mit Prinz William

Schnell noch ein Selfie mit Prinz William, wann ist schon mal ein waschechter britischer Thronfolger in Sheffield, weit oben im Norden von England. Dort gibt es Probleme mit Obdachlosigkeit. Eine Stiftung von William und seiner Frau Kate unterstützt deshalb dort Wohnungslosen-Projekte. Da kommt der Prinz dann auch mal persönlich vorbei, um sich alles zeigen zu lassen – und um ein schnelles Selfie zu machen. (20.3.2024)

Eigentlich sollte das Bild von Prinzessin Kate und ihren drei Kindern ein netter Gruß zum britischen Muttertag sein, doch statt Freude im Netz gab es Ärger. Denn das Foto mit Louis, George und Charlotte (v.l.n.r.) wurde manipuliert, wie zum Beispiel am linken Ärmelbund von Charlotte. Deshalb wurde in den Medien unter anderem darüber diskutiert, wie echt der Schnappschuss sei. Bevor es zu weiteren Spekulationen kommen konnte, meldete sich Kate nun auf der Plattform X und gab zu, selbst für die Bildbearbeitung verantwortlich zu sein: "Wie viele Amateurfotografen experimentiere ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat."

Das Foto ist das Erste seit Kates Bauch-Operation im Januar. Deshalb bedankte sie sich anbei auch für die guten Wünsche und die Unterstützung in den letzten beiden Monaten. Kronprinz William soll das Foto erst vor kurzem geknipst haben. (11.3.2024)

Prinz William schüttelt hier die Hand des britischen Fußballstars David Beckham. Beide haben sich in Schale geworfen, denn sie waren bei der Verleihung der "Bafta Film Awards 2024" in der Royal Festival Hall. Prinz William ist regelmäßig Gast bei den jährlichen Preisverleihungen, bei denen Filme in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet werden. Denn seit 2010 ist er Präsident der "Britischen Akademie der Film- und Fernsehkunst". Im letzten Jahr begleitete ihn seine Frau Prinzessin Kate zu dem Event, doch aktuell erholt sie sich von einer Bauch-OP. (18.2.2024)

Da strahlen zwei um die Wette: Prinz William und US-Schauspieler Tom Cruise haben sich am Rande einer Wohltätigkeits-Gala zu Gunsten der Luftrettung, der London Air Ambulance zusammen ablichten lassen. Ansonsten hat der britische Thronfolger gerade wenig zu lachen: Er übernimmt nun auch repräsentative Pflichten seines Vaters, des an Krebs erkrankten König Charles III. Zudem hat seine Frau Kate gerade eine große Bauch-OP hinter sich. William dankte an dem Abend allen, die an die königliche Familie denken: "Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich auch für die freundlichen Unterstützungsbotschaften für Catherine und meinen Vater zu bedanken, insbesondere in den letzten Tagen. Es bedeutet uns allen sehr viel." (7.2.2024)

Genesung zu Hause: Nach 13 Tagen wurde Catherine, die Prinzessin von Wales, nach einer Operation am Bauch wieder aus einer Londoner Klinik entlassen und kuriert sich bis voraussichtlich Ostern weiter bei ihrer Familie im Adelaide Cottage in Windsor aus. Prinzessin Kate und ihr Ehemann, Prinz William, bedanken sich beim gesamten Team der Londoner Klinik, insbesondere beim Pflegepersonal. Die 42-Jährige ist "dankbar für die Genesungswünsche, die sie aus aller Welt erhalten habe." (29.01.2024)

Prinzessin Kate im Krankenhaus

Prinzessin Kate ist im Krankenhaus: Die Frau von Prinz William musste sich einer geplanten Operation am Bauch unterziehen und liegt derzeit in einem Londoner Krankenhaus. Die OP verlief erfolgreich, wie der Kensigton Palast mitteilte. Die Princess of Wales wird vermutlich zehn bis 14 Tage in der Klinik bleiben, bevor sie wieder nach Hause zurückkehren kann. (17.1.2024)

Prinz William verneigt sich vor Rugby-Legende Rob Burrow

Eine Begegnung, die ergreift und Mut macht: Prinz William ehrt im Headingley Stadium in Leeds den früheren Rugby-Star Rob Burrow mit einem Orden. Bei dem 41-jährigen Sportler und dreifachen Vater wurde 2019 Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert, eine unheilbare und tückische Erkrankung des zentralen Nervensystems. Burrow ist mittlerweile an den Rollstuhl gefesselt. Er und sein Freund, Rugby-Coach Kevin Sinfield, machen öffentlich auf die Erkrankung aufmerksam und sammeln Geld für den Kampf gegen ALS. Prinz William zeigte sich beeindruckt – und entzückt von den Töchtern und dem Sohn von Burrow. Sie hatten vor dem Eintreffen Williams noch den Knicks vor dem Thronfolger geübt – zum Amüsement der Anwesenden. (11.1.2024)

Ein royal-digitales Geburtstagskärtchen für Prinzessin Kate zum 42.

Mit viel Krone, Uniform und royalem Glanz gratuliert das britische Königshaus dem Geburtstagskind: Prinzessin Kate feiert ihren 42. Geburtstag und die Schwiegereltern schicken ihr via Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) ein digitales Geburtstagskärtchen. Das Bild mit Kate in Robe und vollem Ornat ist am Tag von König Charles' Krönung im Mai entstanden. Die Glückwünsche des Palastes lauten: "Wir wünschen der Prinzessin von Wales alles Gute zum heutigen Geburtstag!" (9.1.2024)

Prinz Louis der Frechdachs

Na, über die Aktion hat sich Prinzessin Kate scheinbar nicht so gefreut: Ihr jüngster Sohn Prinz Louis hat nach dem "Together At Christmas" - Konzert in der Westminster Abbey einfach die Kerze seiner Schwester Charlotte ausgepustet. Die schien es – im Gegensatz zu ihrer Mutter – aber nicht zu stören. Der Papa, Prinz William, und der große Bruder Prinz George waren mit ihren eigenen Kerzen beschäftigt. Für Prinz Louis war es das erste Weihnachtskonzert. (8.12.2023)

Dieses Familienportrait wird auf der diesjährigen Weihnachtskarte von Prinz William und Prinzessin Kate zu sehen sein. (9.12.2023) dpa Bildfunk Picture Alliance

Prinzessin Kate eröffnet strahlend die Kindertageschirurgie

Da kann man ja auch gar nicht anders, als strahlen: Prinzessin Kate hat die neue Kindertageschirurgie des Kinderkrankenhauses Evelina London eröffnet. Diese extra errichtete Abteilung ist so konzipiert, dass die Kinder nicht über Nacht bleiben müssen. Kinder, die eine Operation benötigen, haben dort alles an einem Ort. Kate ist Schirmherrin der Kinderklinik. (5.12.2023)

Prinz William erhebt seine Stimme für Jugendliche in Manchester

Weniger Jugendgewalt, mehr Jobs und Perspektiven für junge Menschen: Dafür geht Prinz William aus sich heraus. Beim Besuch einer Initiative in der Arbeiterstadt Manchester in Nordengland zeigte sich ein lockerer und gut gelaunter Thronfolger, der den Kontakt mit den Menschen suchte. Dabei scheute er auch nicht schwierige Themen. So besuchte er auch ein Denkmal, das an einen Teenager erinnert, der 2006 in einem Park erschossen wurde. (16.11.2023)

Prinzessin Kate spricht vor Kindheits-Experten

Starker Auftritt von Prinzessin Kate für eine wichtige Sache: Die Princess of Wales, gekleidet in einem schicken lila Hosenanzug und mit einem modernen, dynamischen Look, sprach auf einem Symposium in London. Dort diskutierten Fachleute, wie man schon in der frühen Kindheit Grundlagen legt, um das Leben zu meistern. "Wenn wir eine Gesellschaft schaffen können, die das Kind in jedem Erwachsenen sieht und den Erwachsenen in jedem Kind, werden wir endlich damit beginnen, sie zum Besseren zu verändern", sagte Prinzessin Kate. (15.11.2023)

Für Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder war die Krönung von König Charles ein wichtiger Tag, den sie nicht so schnell vergessen werden. William erschien in Uniform, mit Abzeichen und allem, was der royale Kleiderschrank so hergab. Prinzessin Kate und Tochter Prinzessin Charlotte trugen beide weiße Kleider und filigrane Diademe aus funkelnden Blüten und Blättern. Der kleine Prinz Louis zeigte sich in einem Outfit, das einer Uniform ähnlich ist. Prinz George war nicht bei seiner Familie. Er hatte während der Krönungszeremonie als königlicher Page besondere Aufgaben (6.5.2023).