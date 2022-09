König Charles III. trauert um die Queen

König Charles III. und Königin Camilla: Hier finden Sie immer die aktuellsten Bilder aus dem britischen Königshaus.

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. trauert König Charles III. um seine Mutter. In einem Statement, das in den Sozialen Medien veröffentlicht wurde, sagte er:

»Der Tod meiner geliebten Mutter, Ihrer Majestät der Königin, ist für mich und alle Mitglieder meiner Familie ein Moment größter Trauer ... Ich weiß, dass ihr Verlust im ganzen Land, im Commonwealth und bei unzähligen Menschen auf der ganzen Welt tief zu spüren sein wird...«

König Charles III. kehrt mit seiner Frau Camilla von Schottland nach London zurück. Dort will er sich in einer Fernseh-Ansprache an sein Volk wenden. Unterdessen haben vor dem Buckingham-Palast in London seit den frühen Morgenstunden hunderte Menschen innegehalten, um der verstorbenen Königin Elizabeth II. ihren Respekt zu zollen. (9.9.2022)

Charles und Camilla bei den "Highland Games"

Was ist da los? Prinz Charles und seine Frau Camilla verfolgen gut gelaunt die jährlichen Highland Games in Schottland. Beide "kniefrei"! Charles hat im schottischen Kilt und roten Kniestrümpfen seine Mutter vertreten und zusammen mit seiner Frau Camilla in diesem Jahr die Spiele eröffnet. Zu den Highland Games gehört unter anderem das spektakuläre Baumstammwerfen. Die Queen musste die Spiele zum ersten Mal absagen. Wahrscheinlich hat Elizabeth II. sie aber im Internet verfolgt, wo sie zum ersten Mal übertragen wurden (3.09.2022).

Charles und Camilla im Aston Martin zu den Commonwealth Games

Im blauen Aston Martin Cabriolet sind Prinz Charles und Herzogin Camilla zur Eröffnungsfeier der Commonwealth Games im Alexander Stadium in Birmingham gefahren. Der Wagen ist ein Oldtimer und schon lange in Charles' Besitz. Angeblich soll er mit Biobenzin aus Nahrungsmittelresten betrieben werden. Bei der 22. Ausgabe des traditionsreichen Sportereignisses hat Charles erstmals seine Mutter Queen Elizabeth vertreten (28.7.2022).

Urlaubsstimmung bei Charles und Camilla

In der Kutsche zum Pferderennen "Royal Ascot"

Handkuss für Spaniens Königin Letizia

Camilla ist die große Liebe von Prinz Charles

Verliebte Blicke zwischen Blumen: Charles und Camilla auf der Flower Show

Die Blumen bunt, die Herzogin sommerlich: Camilla hat zusammen mit Thronfolger Prinz Charles eine Blumenausstellung im englischen Sandringham besucht. Auf der "Flower Show" war das Paar war offensichtlich bestens gelaunt und die 75-Jährige warf ihrem Mann verliebte Blicke zu. (28.7.2022)

Die Royals in Urlaubsstimmung: Prinz Charles und seine Frau Herzogin Camilla sind zu ihrem jährlichen Besuch in Cornwall eingetroffen. Im malerischen Newlyn besuchten sie den Hafen. Camilla schützte sich mit einem eleganten Retro-Schirm vor den Sonnenstrahlen (18.7.2022).

Herzogin Camilla bedankt sich für Geburtstagswünsche

Herzogin Camilla hat am 17. Juli ihren 75. Geburtstag gefeiert. Ihre Geburtstagsfotos sind im Garten ihres Hauses in Wiltshire entstanden. Auf Instagram bedankte sich die Herzogin nun für die vielen Nachrichten und Glückwünsche. Denn auch wenn Camilla lange in der Öffentlichkeit die Schuld dafür gegeben wurde, dass die Ehe zwischen Charles und Diana gescheitert ist, ist sie mittlerweile recht beliebt beim britischen Volk (17.7.2022).

Herzogin Camilla feiert ihren 75. Geburtstag vor

picture-alliance / Reportdienste ASSOCIATED PRESS | Chris Jackson

Am 17. Juli feiert Herzogin Camilla ihren 75. Geburtstag. Es sind also noch ein paar Tage bis dahin. Aber wen stört das? Die Herzogin hat einfach schon mal vorgefeiert. Sie wurde zu einem besonderen Mittagessen eingeladen mit Gästen, die in ihren 70ern, 80ern und 90ern immer noch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Darunter waren Autoren, Schauspieler, Entertainer, Wissenschaftler, Persönlichkeiten des Sports, Dichter und Philanthropen. Eine Geburtstagstorte für Camilla durfte da nicht fehlen. Sie war dekoriert mit Büchern und Gartenutensilien aus Fondant. Eine Anspielung auf Camillas Hobbys (12.7.2022).

Das Pferderennen "Royal Ascot" ist gestartet. Dazu gehören nicht nur edle Rennpferde und schicke Hüte, sondern auch echte Royals. Prinz Charles und seine Frau Camilla sind am Eröffnungstag mit der Kutsche vorgefahren und auch das Wetter hat mitgespielt (14.6.2022).

Spannende Fragen zu Charles und Camilla Mit wem ist Prinz Charles verheiratet?

Prinz Charles ist mit Camilla verheiratet. Sie ist seine zweite Ehefrau und die Liebe seines Lebens. Sie heirateten am 9. April 2005.

Seine erste Ehefrau war Prinzessin Diana. Sie heirateten am 29. Juli 1981 und ließen sich scheiden am 28. August 1996.



Für Camilla ist es ebenfalls die zweite Ehe. Ihr erster Mann war Andrew Parker Bowles. Wann lernte Prinz Charles Camilla kennen?

Charles und Camilla lernten sich 1970 bei einem Polo-Spiel kennen und hatten von Anfang an starke Gefühle füreinander. Warum durfte Prinz Charles Camilla nicht heiraten?

Camilla war weder Jungfrau noch Mitglied der britischen Aristokratie - klare Ausschlusskriterien für die Partnerin des zukünftigen Königs von England. Seit wann sind Prinz Charles und Camilla zusammen?

Offiziell sind die beiden erst nach dem Tod von Lady Di zusammengekommen. 2003 zog Camilla offiziell zu Charles ins Clarence House.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatten die beiden allerdings jahrelang eine Affäre. Wenn Prinz Charles König wird, wird dann Camilla Königin?

Ja. Charles ist der britische Thronfolger. Wenn er zum König gekrönt wird, wird Camilla zur Königin (Queen Consort) des Vereinigten Königreiches. Diesen Wunsch äußerte Königin Elisabeth II. ausdrücklich zu ihrem 70. Thronjubiläum.

Prinz Charles und Camilla besuchen Kanada

Zum Platin-Jubiläum der Queen besuchen Prinz Charles und seine Frau Camilla Kanada (dessen Staatsoberhaupt die Queen ist). Die beiden machten einen Zwischenstopp im malerischen Fischerdorf Quidi Vidi. Dort gab es für Charles und Camilla traditionelles Handwerk zu bestaunen, Bier, Snacks und Musik (17.5.2022).

Herzogin Camilla kürt den Gewinner-Pudding zum Platin-Jubiläum

Der Platin-Pudding zum 70. Thronjubiläum der Queen ist gekürt! Diese Aufgabe hat Herzogin Camilla übernommen und der Gewinnerin des Pudding-Wettbewerbs, Jemma Melvin, gratuliert. Ihr Zitronen-Pudding hat sich gegen 5.000 andere Desserts durchgesetzt. Der Pudding besteht aus mehreren Schichten und sieht unglaublich verführerisch aus (12.5.2022).

Prinz Charles und Camilla eröffnen die royale Gartenparty-Saison

Prinz Charles und seine Frau Herzogin Camilla haben in London die royale Gartenparty-Saison eingeläutet. Gemeinsam mit 9.000 Gästen aus Großbritannien und dem Commonwealth feierten sie im riesigen Garten des Buckingham Palastes. Leider hatten sie nicht so viel Glück mit dem Wetter. Es regnete und die Gäste mussten ihr Schirme zücken. Die Stimmung war trotzdem gut, denn es war die erste Gartenparty nach einer langen Corona-Pause und wenn man schon mal bei den Royals eingeladen ist, dann ist das Wetter ja auch nebensächlich (11.5.2022).

Prinz Charles vertritt die Queen und verliest erstmals Regierungserklärung

Zum ersten Mal in der Geschichte Großbritanniens hat Thronfolger Prinz Charles die traditionelle Regierungserklärung zum Start der neuen Sitzungsperiode des Parlaments vorgetragen. Queen Elizabeth II. hat die sogenannte Queen's Speech aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Es war erst das dritte Mal seit ihrem Amtsantritt vor 70 Jahren, dass die Königin ihre Rede nicht selbst halten konnte. 1959 und 1963 musste sie den Termin wegen ihrer Schwangerschaften mit Prinz Andrew und Prinz Edward absagen. Nach Angaben des Buckingham-Palastes waren diesmal wiederkehrende Mobilitätsprobleme der Grund (10.5.2022).

Britischer Thronfolger trifft spanische Hoheit: Prinz Charles hat Königin Letizia auf Auckland Castle in der englischen Grafschaft Durham empfangen. Dabei zeigte sich der 73-Jährige sehr galant und begrüßte die 49-Jährige mit einem Handkuss. Die beiden haben gemeinsam eine Kunstsammlung eröffnet, die Teil der Spanischen Galerie auf Auckland Castle ist. (5.4.2022)

Prinz Charles und Herzogin Camilla haben Spaß beim Trommeln

Prinz Charles und seine Frau Herzogin Camilla haben auf irischen Rahmentrommeln eine Irish-Folk-Band begleitet. Die beiden hatten sichtlich Spaß beim Musizieren. Anlass für die Einlage war ihr Besuch in einem irischen Kulturzentrum, das sein 25-jähriges Bestehen feierte (15.3.2022).

Herzogin Camillas Herz schlägt fürs Ballett

Herzogin Camilla hat in London die neuen Räumlichkeiten der Royal Academy of Dance besucht. Dabei schaute sie bei einigen Tanzklassen vorbei und inspizierte die neuen Ballettsäle. Herzogin Camilla hat in der Tanz-Akademie bereits selbst Ballett-Unterricht genommen. Sie sei auch ein "Silber-Schwan", sagte sie bei der Gelegenheit. So nennen sich die Tänzerinnen, die einen 55+ Ballettkurs besuchen. Und deshalb nahm Camilla für das Pressefoto auch gleich die entsprechende Ballett-Position ein (10.3.2022).

70. Geburtstag von Prinz Charles

Prinz Charles feierte 2018 seinen 70. Geburtstag. Der "ewige Thronfolger" führt aber bei weitem kein unbedeutendes Leben, während er auf die Krone wartet. Er unterstützt 400 wohltätige Organisationen, die den Namen des Prinzen nützen dürfen. Er absolviert zahlreiche Termine im Jahr.

So wohnen Prinz Charles und Herzogin Camilla

Hier genießen Camilla und Charles die Sonne auf einer Bank im Garten in Birkhall, dem schottischen Landsitz des britischen Thronfolgers. Drum herum sind viele Blumen zu sehen. Die beiden sind große Blumenliebhaber. Das Foto haben die beiden übrigens für eine Weihnachtskarte ausgesucht. Die offizielle Residenz von Charles und Camilla ist Clarence House, unweit vom Buckingham Palast.

Herzogin Camilla ist die große Liebe von Prinz Charles. Aus Respekt vor Charles' verstorbener Frau Diana verzichtete Camilla auf die Anrede "Prinzessin von Wales" und nennt sich stattdessen "Herzogin von Cornwall". Prinz Charles und seine Camilla sind sehr glücklich miteinander.

Prinz Charles lang ersehnte Hochzeit mit Camilla

Am 9. April 2005 heiratete Prinz Charles seine große Liebe Camilla Parker Bowles. Die Hochzeit fand im ganz schlichten Rahmen und nur standesamtlich statt. Immerhin handelt es sich bei beiden um jeweils die zweite Ehe. Dass sie überhaupt heiraten durften ist ein Sieg der Liebe über höfische Protokolle - wie im Hollywoodfilm.