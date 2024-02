Dinner mit Top-Gun-Star: Prinz William trifft Tom Cruise

Prinzessin Kate, Prinz William und ihre Kinder George, Charlotte und Louis. Hier finden Sie immer die aktuellsten Bilder aus dem britischen Königshaus.

Da strahlen zwei um die Wette: Prinz William und US-Schauspieler Tom Cruise haben sich am Rande einer Wohltätigkeits-Gala zu Gunsten der Luftrettung, der London Air Ambulance zusammen ablichten lassen. Ansonsten hat der britische Thronfolger gerade wenig zu lachen: Er übernimmt nun auch repräsentative Pflichten seines Vaters, des an Krebs erkrankten König Charles III. Zudem hat seine Frau Kate gerade eine große Bauch-OP hinter sich. William dankte an dem Abend allen, die an die königliche Familie denken: "Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich auch für die freundlichen Unterstützungsbotschaften für Catherine und meinen Vater zu bedanken, insbesondere in den letzten Tagen. Es bedeutet uns allen sehr viel." (7.2.2024)

Prinzessin Kate aus Krankenhaus entlassen

Genesung zu Hause: Nach 13 Tagen wurde Catherine, die Prinzessin von Wales, nach einer Operation am Bauch wieder aus einer Londoner Klinik entlassen und kuriert sich bis voraussichtlich Ostern weiter bei ihrer Familie im Adelaide Cottage in Windsor aus. Prinzessin Kate und ihr Ehemann, Prinz William, bedanken sich beim gesamten Team der Londoner Klinik, insbesondere beim Pflegepersonal. Die 42-Jährige ist "dankbar für die Genesungswünsche, die sie aus aller Welt erhalten habe." (29.01.2024)

Prinzessin Kate im Krankenhaus

Prinzessin Kate ist im Krankenhaus: Die Frau von Prinz William musste sich einer geplanten Operation am Bauch unterziehen und liegt derzeit in einem Londoner Krankenhaus. Die OP verlief erfolgreich, wie der Kensigton Palast mitteilte. Die Princess of Wales wird vermutlich zehn bis 14 Tage in der Klinik bleiben, bevor sie wieder nach Hause zurückkehren kann. (17.1.2024)

Eine Begegnung, die ergreift und Mut macht: Prinz William ehrt im Headingley Stadium in Leeds den früheren Rugby-Star Rob Burrow mit einem Orden. Bei dem 41-jährigen Sportler und dreifachen Vater wurde 2019 Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert, eine unheilbare und tückische Erkrankung des zentralen Nervensystems. Burrow ist mittlerweile an den Rollstuhl gefesselt. Er und sein Freund, Rugby-Coach Kevin Sinfield, machen öffentlich auf die Erkrankung aufmerksam und sammeln Geld für den Kampf gegen ALS. Prinz William zeigte sich beeindruckt – und entzückt von den Töchtern und dem Sohn von Burrow. Sie hatten vor dem Eintreffen Williams noch den Knicks vor dem Thronfolger geübt – zum Amüsement der Anwesenden. (11.1.2024)

Ein royal-digitales Geburtstagskärtchen für Prinzessin Kate zum 42.

Mit viel Krone, Uniform und royalem Glanz gratuliert das britische Königshaus dem Geburtstagskind: Prinzessin Kate feiert ihren 42. Geburtstag und die Schwiegereltern schicken ihr via Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) ein digitales Geburtstagskärtchen. Das Bild mit Kate in Robe und vollem Ornat ist am Tag von König Charles' Krönung im Mai entstanden. Die Glückwünsche des Palastes lauten: "Wir wünschen der Prinzessin von Wales alles Gute zum heutigen Geburtstag!" (9.1.2024)

Offizier, Gentleman und Prinz: William zu Besuch in Dartmouth

Was Prinz William den Kadettinnen und Kadetten bei der Parade wohl gesagt hat? Klar ist jedenfalls, dass der Thronfolger beim Besuch des Britannia Royal Naval College in Dartmouth eine gute Figur gemacht hat. Das Militär ist ihm schließlich vertraut: Er selbst hat die berühmte Militärakademie Sandhurst besucht und war bis vor vor zehn Jahren selbst Offizier und Hubschrauberpilot bei der Royal Air Force. (14.12.2023).

Prinz Louis der Frechdachs

Na, über die Aktion hat sich Prinzessin Kate scheinbar nicht so gefreut: Ihr jüngster Sohn Prinz Louis hat nach dem "Together At Christmas" - Konzert in der Westminster Abbey einfach die Kerze seiner Schwester Charlotte ausgepustet. Die schien es – im Gegensatz zu ihrer Mutter – aber nicht zu stören. Der Papa, Prinz William, und der große Bruder Prinz George waren mit ihren eigenen Kerzen beschäftigt. Für Prinz Louis war es das erste Weihnachtskonzert. (8.12.2023)

Dieses Familienportrait wird auf der diesjährigen Weihnachtskarte von Prinz William und Prinzessin Kate zu sehen sein. (9.12.2023) dpa Bildfunk Picture Alliance

Prinzessin Kate eröffnet strahlend die Kindertageschirurgie

Da kann man ja auch gar nicht anders, als strahlen: Prinzessin Kate hat die neue Kindertageschirurgie des Kinderkrankenhauses Evelina London eröffnet. Diese extra errichtete Abteilung ist so konzipiert, dass die Kinder nicht über Nacht bleiben müssen. Kinder, die eine Operation benötigen, haben dort alles an einem Ort. Kate ist Schirmherrin der Kinderklinik. (5.12.2023)

Prinzessin Kate zeigt Bein bei Staatsbesuch

Was für ein rotes Knaller-Outfit beim südkoreanischen Staatsbesuch! Leuchtender Mantel, auffälliger Hut, hochhackige Pumps und passende Handtasche: Alles an Prinzessin Kate strahlte in der Farbe der Liebe. Auffälliger war jedoch das, was die dreifache Mutter nicht trug. Trotz der kalten Temperaturen ließ sie ihre Strumpfhosen weg und zeigte Bein. Das britische Königshaus bekam in London Besuch vom südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol und First Lady Kim Keon-hee. (21.11.2023)

Prinz William erhebt seine Stimme für Jugendliche in Manchester

Weniger Jugendgewalt, mehr Jobs und Perspektiven für junge Menschen: Dafür geht Prinz William aus sich heraus. Beim Besuch einer Initiative in der Arbeiterstadt Manchester in Nordengland zeigte sich ein lockerer und gut gelaunter Thronfolger, der den Kontakt mit den Menschen suchte. Dabei scheute er auch nicht schwierige Themen. So besuchte er auch ein Denkmal, das an einen Teenager erinnert, der 2006 in einem Park erschossen wurde. (16.11.2023)

Prinzessin Kate spricht vor Kindheits-Experten

Starker Auftritt von Prinzessin Kate für eine wichtige Sache: Die Princess of Wales, gekleidet in einem schicken lila Hosenanzug und mit einem modernen, dynamischen Look, sprach auf einem Symposium in London. Dort diskutierten Fachleute, wie man schon in der frühen Kindheit Grundlagen legt, um das Leben zu meistern. "Wenn wir eine Gesellschaft schaffen können, die das Kind in jedem Erwachsenen sieht und den Erwachsenen in jedem Kind, werden wir endlich damit beginnen, sie zum Besseren zu verändern", sagte Prinzessin Kate. (15.11.2023)

Prinz William: Volle Fahrt voraus

Volle Fahrt voraus! Bei seinem Besuch in Singapur hat Prinz William an einer Drachenbootveranstaltung teilgenommen. Und wie man sieht, hat er auch selbst Hand angelegt und ist gepaddelt. William besucht das Land, weil er am 7. November den Umweltschutzpreis Earthshot Prize verleihen wird. Fünf Gewinner bekommen je einen Zuschuss von einer Million Pfund, um ihre Umweltschutzarbeit fortzuführen. (6.11.2023)

Prinzessin Kate strahlt mit ihrem Blazer um die Wette

Na, wer strahlt da mehr, der Blazer oder Prinzessin Kate? In fröhlichem Gelb traf sie sich mit jungen Menschen anlässlich des Welttags für psychische Gesundheit. Dazu fanden im englischen Birmingham verschiedene Workshops statt. Kate unterhielt sich mit den Jugendlichen angeregt darüber, was sie bewegt. (11.10.2023)

Prinzessin Kate trägt Rettungsweste mit Humor

Das sieht man selten: Prinzessin Kate mit einer Sicherheitsweste. Dazu kam es während einer Sicherheitsübung bei ihrem Besuch der Royal Naval Air Station Yeovilton. Das ist ein wichtiger Flugplatz der Royal Navy. Zunächst zog sie mit zugekniffenen Augen an der Schnur, bis Luft in die Weste strömte. Danach musste sie erstmal herzhaft lachen und zeigte damit ihren Humor. Aus der Weste raus kam sie schließlich mithilfe von Soldat*innen. Die Szene ist im Video unten zu sehen. Ansonsten besichtigte Kate u. a. das Gelände und einen Hubschrauber.

Bei Instagram schrieb sie nach ihrem Besuch: "Vielen Dank an alle mutigen Männer und Frauen, die in der Royal Navy und in den gesamten Streitkräften dienen." (18.9.2023)

Prinzessin Kate schenkt Wimbledon-Sieger ihr schönstes Lächeln

Beim Tennis-Turnier in Wimbledon hat Prinzessin Kate dem Gewinner den Pokal überreicht. Der spanische Tennisprofi Carlos Alcaraz gewann das Grand-Slam-Turnier zum ersten Mal. Dabei schenkte die Prinzessin der Nummer Eins der Tennis-Weltrangliste auch ihr schönstes Lächeln. Kate ist Schirmherrin des wahrscheinlich berühmtesten Tennis-Turniers der Welt.(16.7.2023)

Zum Vatertag: Neues Foto von Prinz William und seinen Kindern

Was für ein schönes Familienfoto, ganz so wie aus dem Bilderbuch! Zum britischen Vatertag hat der Palast das neue Foto von Prinz William und seinen drei Kindern Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George (l-r) veröffentlicht. Alle haben ein Lächeln auf den Lippen und zeigen sich auch farblich als Einheit (17.6.2023).

Für Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder war die Krönung von König Charles ein wichtiger Tag, den sie nicht so schnell vergessen werden. William erschien in Uniform, mit Abzeichen und allem, was der royale Kleiderschrank so hergab. Prinzessin Kate und Tochter Prinzessin Charlotte trugen beide weiße Kleider und filigrane Diademe aus funkelnden Blüten und Blättern. Der kleine Prinz Louis zeigte sich in einem Outfit, das einer Uniform ähnlich ist. Prinz George war nicht bei seiner Familie. Er hatte während der Krönungszeremonie als königlicher Page besondere Aufgaben (6.5.2023).

Prinzessin Charlotte feiert am 2. Mai ihren 8. Geburtstag. Der Palast hat zu diesem Anlass ein neues Foto der Prinzessin veröffentlicht, das Mama Kate gemacht hat. Entstanden ist das Bild in Windsor. Charlotte sitzt in einem weißen Sommerkleid einem Korbsessel und strahlt glücklich in die Kamera. Dabei zeigt sie ihr breitestes Zahnlücken-Lächeln (1.5.2023).

Ist das nicht ein süßes Foto? Prinz Louis wird von Mama Kate im Schubkarren durch die Gegend kutschiert. Das Bild wurde zum 5. Geburtstag des kleinen Prinzen vom Palast veröffentlicht. So schön, den Jungen so strahlend zu sehen (22.4.2023).

Die Briten feiern am 19. März Muttertag. Zu diesem Anlass haben die Royals ein süßes Familienfoto von Prinzessin Kate und ihren Kindern George (2.v.r), Prinzessin Charlotte (r), und Prinz Louis veröffentlicht. Die vier sitzen in einem Baum und lächeln in die Kamera. Vermutlich ist das Foto im Sommer entstanden. Die Royals senden mit diesem Bild auch gleich Muttertagsgrüße an alle Familien (19.3.2023).