Post-COVID – Was Patienten hilft

Von Anja Schrum und Ernst-Ludwig von Aster

Acht bis zehn Prozent aller COVID-Erkrankten zeigen Wochen nach der akuten Infektion noch Krankheitssymptome. Die Betroffenen leiden an schwerer Erschöpfung, kognitiven Einschränkungen sowie Kopf- oder Muskelschmerzen. Halten die Symptome länger als drei Monate an, sprechen Mediziner*innen vom Post-COVID-Syndrom. Ein Aufenthalt in einer spezialisierten Reha-Klinik kann helfen. Derzeit laufen erste Therapie-Studien mit bereits zugelassenen Medikamenten an. Doch um den vielen Long-COVID-Patienten zu helfen, muss schnell mehr passieren.