Partnerwahl – Wen wir suchen und wen wir bekommen

Von Jochen Paulus

Männer achten aufs Äußere und das Alter, Frauen auf Geld und Status - ganz falsch sind diese Klischees nicht, gerade in Zeiten des Online-Datings. Aber wir haben noch andere, wichtigere Wünsche, etwa die berühmten "inneren Werte". Forscher*innen erkunden, ob wir uns tatsächlich nach ihnen richten. Und ob es eine Rolle für das lebenslange Liebesglück spielt, dass die Partnerin oder der Partner den eigenen Vorlieben entspricht. Immerhin gibt es auch glückliche Ehen in Kulturen, in denen die Eltern die Gattinnen und Gatten aussuchen.