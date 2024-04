Jochen Paulus ist in Esslingen am Neckar aufgewachsen und das zu guten Teilen in der elterlichen Buchhandlung (viel später hat er selbst ein Buch verfasst). Seine ersten journalistischen Texte schrieb er für die Schülerzeitung seines Gymnasiums, von der Buchkritik bis zu einem eher kritischen Porträt des Rektors. Er beschloss, Journalist zu werden, studierte aber erst einmal, was ihn am meisten interessierte: Psychologie.

Diesen Bereich bearbeitet Jochen Paulus schon seit 20 Jahren für SWR2 Wissen, von akustischen Täuschungen über Klarträume und Hochsensibilität bis zur Behandlung von Schizophrenie reichen die Themen. Auch die Frage, warum Öko-Bewusstsein und praktisches Handeln häufig auseinanderklaffen und wie man das ändern könnte, hat ihn für uns beschäftigt.

Umweltschutz liegt Paulus überhaupt sehr am Herzen, vielleicht weil er nach seinem Zeitungs-Volontariat fünf prägende Jahre als Redakteur bei Öko-Test erlebt hat. Da er aber auch die Vielfalt der Themen und Arbeitsweisen liebt, arbeitet er seither als freier Autor.

In seiner langen Laufbahn hat er zahlreiche Artikel für Psychologie heute, die ZEIT, Bild der Wissenschaft, Geo Wissen und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung geschrieben. Er hat unter anderem die Medienpreise der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde erhalten.

Wenn er dazu kommt, sieht er Filme und liest Romane, gerne auf Englisch, das er seit einem Jahr in den USA während des Studiums ganz gut beherrscht.